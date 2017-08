Dispositifs spéciaux pour l’Aïd et la rentrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

En prévision de la fête de l’Aïd El-Adha, pas moins de 1 200 policiers relevant de onze sûretés urbaines et autres brigades seront déployés sur le territoire de la wilaya. En effet et selon un communiqué de la cellule de communication de la Police de Bouira, il s’agit de la mise en place d’un dispositif spécial pour la sécurisation des centres urbains de la wilaya durant les deux jours de l’Aïd : «Le dispositif spécial Aïd El-Adha touchera en premier lieu le volet de la sécurité routière. Les policiers de la voie publique seront déployés à travers les axes routiers importants durant cette même période, afin d’éviter tout risque d’embouteillage ou d’accident de la circulation», lit-on dans le même document, où il est précisé que les lieux de grandes affluences seront aussi sécurisés par des équipes de lutte contre la criminalité : «Les grands boulevards, places publiques, lieux de loisirs, stations de transport et marchés seront aussi sous surveillance des agents de la police judiciaire et de la lutte contre la criminalité, afin de sécuriser les citoyens et leurs déplacements au niveau de ces lieux qui connaissent généralement une grande affluence, particulièrement durant le deuxième jour de l’Aïd». La Police ajoute dans le même sillage qu’un autre dispositif spécial rentrée scolaire 2017/2018 sera élaboré et mis en service dès le 4 septembre prochain. Ce second plan vise à sécuriser les établissements scolaires, particulièrement les écoles primaires, à travers toute la wilaya. Une campagne de sensibilisation sera aussi menée au profit des élèves, pour le respect du code de la route: «Pour sécuriser les élèves à l’extérieur des établissements scolaires des trois paliers, plusieurs chapitres ont été adoptés et seront inclus dans le dispositif spécial rentrée scolaire 2016/2017, qui comporte les volets de la protection et de la sensibilisation et dont l’objectif premier est de garantir de bonnes conditions sécuritaires pour cette rentrée scolaire. Une campagne de sensibilisation pour le respect du code de la route sera aussi menée durant cette même période», conclut le communiqué de la Police, qui rappelle vers la fin de la mise en place d’un numéro vert (15-48).

Oussama K.