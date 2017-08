5 casemates et trois bombes détruites

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Cinq casemates pour terroristes et trois bombes artisanales ont été découvertes et détruites, avant-hier mardi, à Béjaïa.

La découverte a été faite par un détachement de l’armée nationale populaire (ANP) en opération dans la région. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage», a indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Un détachement de l’armée nationale populaire a découvert et détruit, le 29 août, cinq casemates et trois bombes de confection artisanale à Béjaïa», lit-on dans le communiqué en question, publié sur le site du MDN. À rappeler que plus de dix casemates ont été détruites par l’ANP dans les massifs forestiers de la wilaya de Béjaïa depuis le début de l’année en cours. Le cinq février dernier, deux casemates pour terroristes ont été démolies par un détachement de l’armée nationale populaire dans une opération de ratissage. Un peu plus d’un mois plus tard, soit le 19 mars, un détachement de l’ANP, relevant de la 5e région militaire, a découvert et détruit quatre autres casemates pour terroristes. Par ailleurs, un terroriste a été abattu, le 25 mai dernier, par les forces de l’ANP, dans les hauteurs de la daïra d’Akbou. Les massifs épais et touffus de la wilaya de Béjaïa sont connus pour être un passage de transit pour les groupes armés dans leurs déplacements vers l’Est du pays. Ces opérations dénotent de la volonté de l’ANP de traquer les terroristes là où ils se trouvent.

B. S.