«De l’eau H24 pour tout Béjaïa à partir de 2018»

Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a bouclé, avant-hier, ses sorties sur le terrain vers les cinquante-deux communes de la wilaya, en effectuant une visite de travail et d’inspection dans la daïra d’Amizour.

Considéré comme l’un des plus grands chantiers devant répondre à un besoin urgent, le chef de l’exécutif a commencé sa visite par l’inspection, dans la commune de Semaoun, du projet de rénovation et de renforcement de la conduite de refoulement AEP. Les travaux de ce projet, inscrit en 2013, ont été entamés en 2016 pour un délai de réalisation de 44 mois, selon les explications fournies sur place par la direction de l’hydraulique. Le taux actuel d'avancement des travaux ne dépasse pas les 32%. En plus de la réalisation de 34,40 km de conduite en fonte, ce projet prévoit également la construction de 15 réservoirs d’eau d’une capacité totale de 4 800 m3, ainsi que l’installation d’une vingtaine de stations de pompage pour alimenter en permanence ces châteaux d’eau. Après avoir écouté attentivement les explications des responsables du secteur hydraulique, M. Hattab a instruit le directeur des ressources en eau afin de diminuer les délais de réalisation de ce projet. En effet, conscient des souffrances endurées par la population locale, qui peine à s’approvisionner en eau potable, notamment en été, le wali de Béjaïa a insisté pour que cette nouvelle conduite et les autres infrastructures hydrauliques en cours de réalisation soient mises en service avant la fin de l’année 2018. Le wali de Béjaïa a affirmé depuis Semaoun que l’objectif qu’il s’est tracé, conformément aux recommandations du gouvernement, consiste dans «l’alimentation en H24 de toutes les communes de la wilaya». À cet effet, il a rappelé qu’un programme d'urgence a été déjà lancé à travers la wilaya pour combler le déficit que connaît ce secteur, après de multiples réunions qu’il a tenues avec les responsables locaux de la direction des ressources en eau. Concernant le projet des travaux d’aménagement urbain devant améliorer le cadre de vie des habitants de Semaoun, actuellement à l’arrêt faute de moyens financiers, le premier responsable de la wilaya a instruit le directeur de l’urbanisme afin «de rappeler à l'ordre le responsable de l'entreprise chargée de réaliser ces travaux». Interrompus il y a plus de deux ans, ces travaux, a insisté le wali de Béjaïa, «doivent reprendre immédiatement». Il a déclaré à cet effet qu’une enveloppe financière de l’ordre de 7 milliards de centimes a été débloquée pour financer l’achèvement de ces travaux. En ce qui concerne le secteur sanitaire, le wali qui était accompagné de ses directeurs d’exécutif et du P/APW, a inspecté le centre de santé de Semaoun, qui vient d’être doté d’un service de radiologie. Dans la même localité, M. Hattab a inauguré, au chef-lieu communal, une maison de jeunes au grand bonheur des jeunes de la région.

Des rallonges financières pour la commune de Beni Djelil

La deuxième étape de la visite du wali dans la daïra d’Amizour fut la commune de Beni Djelil. Presque un même constat a été fait par le premier magistrat de la wilaya. Des projets à l’arrêt faute de moyens financiers et des infrastructures ne répondant plus aux aspirations et aux besoins croissants d’une population qui a connu un essor démographique important. Ainsi et en visitant la polyclinique de Tighzert, M. Hattab a décidé d'inscrire un projet d'extension de cette structure sanitaire, en y incluant un logement d’astreinte pour renforcer l'établissement en personnel médical. En outre, l’hôte de Beni Djelil a accordé à l’APC une rallonge financière pour l'achèvement des travaux de réalisation d'une annexe administrative au village Milkat. Cela permettra de relancer les travaux, qui sont actuellement à l'arrêt. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, le wali de Béjaïa a décidé d'inscrire une opération portant la réalisation d'un stade de proximité au profit des jeunes du village Tala Moumlene.

Le nouveau lycée de Feraoun opérationnel dès la rentrée

Dans la commune de Feraoun, le wali de Béjaïa s’est arrêté sur l’état d’avancement des travaux de réalisation d’un lycée 800/200. M. Hattab a demandé au directeur de l'équipement de la wilaya de mettre les bouchées doubles et d’accélérer les finitions afin de permettre sa dotation en équipements nécessaires et son ouverture dès la rentrée scolaire prochaine. Pour sa part, la directrice de la poste et des télécommunications a été instruite afin de raccorder le lycée à la fibre optique. L’autre chantier inspecté, avant-hier, par le wali de Béjaïa concerne le projet de réfection et d’extension du réseau de distribution d'AEP au niveau du village Akentas. L’impact du projet, une fois réceptionné, est l'amélioration de la dotation actuelle en eau, qui est de 143 L/j/hab, et devra atteindre 250L/j/hab, selon les responsables locaux du secteur hydraulique. La réception de ce projet, pour lequel l’Etat a consacré 1 400 milliards de centimes pour le raccordement de la commune de Feraoun au réseau du barrage Tichy Haf, est prévue avant juin 2018, a promis le directeur des ressources en eau. L’autre objectif de ce projet est d’arriver à une alimentation en H24 au profit d’une population de plus de 16 930 habitants. Dans ce sillage, le wali a annoncé que le transfert de la gestion de la distribution d’eau des communes vers l’Algérienne des eaux suit son chemin. Quatre communes n’ont pas encore procédé à ce transfert s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration de l'alimentation en eau vers les foyers. Cette opération est sensée prendre fin d’ici 2019, a indiqué M. Hattab.

Projet des 840 logements, les trois impératifs posés par Hattab

Parmi les points marquants de la visite de M. Hattab dans la commune d’Amizour son inspection du chantier de réalisation des 840 logements sociaux. La première recommandation faite par le wali de Béjaïa au directeur de l’OPIGI est d’intégrer dans le plan de cette cité des espaces verts : «Vous devez prendre en considération ces trois points. Le premier est d’arriver à 0% de programme non lancé. Ce but est déjà atteint puisque tout le programme de logements est lancé sur le terrain. Le deuxième est le respect des délais de réalisation. En dernier, j’insiste sur la qualité», lui a-t-il signifié. En outre, M. Hattab a instruit ce responsable afin de réaliser des études qui «épousent l'environnement de la wilaya, lequel rassemble de manière féerique la mer et la montagne». «C’est un atout qu'il ne faut pas négliger pour préserver la beauté de cette région», a-t-il plaidé. Par ailleurs, dans le village Tadert Tamokrant, le chef de l’exécutif a procédé à la mise en service d’une agence postale, au grand soulagement des habitants de cette localité montagneuse. M. Hattab, qui a trouvé «inconcevable» qu’un seul agent ait été affecté pour gérer ce bureau de poste, a instruit la directrice de ce secteur afin de saisir son ministère pour renforcer cette structure en moyens humains. Dans le secteur éducatif, le premier responsable de la wilaya a donné son accord pour la réalisation d'une cantine, dans le cadre d’un projet de construction d'un groupement scolaire implanté à Merdj Ouamane. Le taux d'avancement des travaux de cet établissement scolaire de six classes a atteint les 80%. Profitant de la présence du wali de Béjaïa, les habitants de Merdj Ouamane lui ont exposé une série de revendications liées à l’aménagement urbain. Parmi ces doléances, l’on a soulevé, avec acuité, le problème de l'assainissement, dont le réseau a subi des dégâts importants occasionnés par des travaux effectués pour la réalisation de la pénétrante autoroutière. À cela s’ajoute, l'éclairage public qui ne fonctionne plus depuis dix ans, faute d'équipements nécessaires ! Soucieux de prendre en charge sérieusement les problèmes de ces citoyens, le wali Hattab a instruit le directeur de la SDE afin de réparer cet éclairage public dans un délai d’un mois. Une même instruction a été donnée au directeur de l'urbanisme pour la réhabilitation du réseau d'assainissement abîmé. Enfin, M. Hattab a demandé au même responsable la régularisation des situations des habitants de la cité de recensement, en leur délivrant des actes de propriété.

