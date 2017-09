L’automobiliste périt dans l’accident

Par DDK | Il ya 58 minutes | 127 lecture(s)

La fête de l'Aïd El-Adha, vendredi dernier, s'est transformée en deuil dans la localité d'El Kseur. Et pour cause, un accident mortel a coûté la vie à un automobiliste qui a voulu traverser la voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau sans barrières. Il fut, malheureusement, surpris par un train de type autorail, qui circulait à vive allure en provenance de la gare de Béjaïa vers la ville d'Alger, a-t-on appris de sources locales. L'autorail a percuté de plein fouet, vers 6 heures du matin, le véhicule utilitaire (Renault Kangoo) dans lequel se trouvait le conducteur, qui décédera peu de temps après son évacuation, des suites de ses graves blessures. Le choc était tellement violent que le conducteur, qui était seul dans son véhicule, succomba à ses graves blessures. Le coup a été porté du côté de l'habitacle où il se trouvait. Cette triste nouvelle a jeté l'émoi et la consternation parmi la population locale, d'autant que l'incident s'est produit tôt dans la matinée de vendredi dernier, jour de la fête de l'Aïd El-Adha. Cet énième accident remet, encore une fois, sur le tapis le problème des passages à niveau non gardés, des points devenus très dangereux surtout avec la circulation automobile qui s'est accrue ces dernières années au niveau de cette localité.

S. Y.