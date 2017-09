Les agresseurs de l’autoroute Est-Ouest hors d’état de nuire

Par DDK | Il ya 58 minutes | 141 lecture(s)

Un dangereux groupe d’agresseurs sévissant sur l’autoroute Est-Ouest a été neutralisé par la brigade de recherche et d’investigations de la Gendarmerie nationale, durant la soirée de jeudi dernier, près de la commune de Bouira, a-t-on appris de sources sécuritaires. Il s’agit d’un groupe de malfaiteurs composé de quatre jeunes hommes, âgés entre 32 et 38 ans, tous originaires de la wilaya de Bouira. Ils ont été arrêtés près de l’échangeur Est-Bouira au lieu-dit Sonda, sur la base d’informations fournies par des victimes à la Gendarmerie nationale. Ils seraient derrière plusieurs actes de vol et d’agressions, signalés ces derniers jours sur l’autoroute où ils prenaient pour cible les usagers qu’ils délestaient de leurs biens, en les menaçant avec des armes blanches. Une fois mis hors d’état de nuire, les prévenus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bouira, qui a ordonné leur mise en détention provisoire.

O. K.