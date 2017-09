L’auteur de l’attentat identifié

Par DDK | Il ya 58 minutes | 166 lecture(s)

Le terroriste, auteur de l’attentat kamikaze, a été identifié. Il s’agit d’un homme de 39 ans ayant rejoint le maquis en février 2011. Né à Tiaret en 1978, B. B. a d’abord servi dans les réseaux de soutien aux groupes terroristes activant à Tiaret et dans les wilayas limitrophes. Marié et père d’une fille, il résidait, avec sa famille, au quartier de Sidi Khaled. Traqué pour soutien aux terroristes, il finit par rejoindre le maquis en continuant de bénéficier du soutien de ses anciens éléments, qui forment un réseau dormant susceptible d’alimenter, à tout moment, les maquis en terroristes. L’enquête qui devra, désormais, s’accélérer, va devoir se concentrer sur ces cellules dormantes que l’organisation terroriste Daech, qui s’est d’ailleurs empressée à revendiquer l’attentat de jeudi, pourra inciter à passer à l’acte. Des actes sporadiques que compte justement mener cette organisation pour signer, désespérément, sa présence en Algérie via ce genre d’attaques. Il est d’ailleurs utile de rappeler que c’est le troisième acte kamikaze perpétré en Algérie depuis le début de l’année, après les deux tentatives échouées à Constantine, en février puis en avril derniers, contre des sièges de la police.

M.A.T.