Aissiouane en pompier à Bechloul

La défaite du RCD lors des dernières élections législatives à Bouira continue à affecter les structures locales du parti. En effet, à la veille des élections municipales, le parti de Mohcine Belabbas semble perdre de plus en plus de terrain à Bouira. Le retrait de cadres, les conflits organiques ou encore la grogne des militants caractérisent le climat à l’intérieur du parti et risquent de fragiliser sa participation lors des prochaines élections locales. Mercredi dernier, lors d’une assemblée à huit clos des militants du RCD tenue dans la commune de Bechloul, en présence de Yassine Aissiouane, député de Tizi-Ouzou et cadre du parti, les participants ont tenu à dénoncer leur malaise. Selon certains militants qui ont assisté à cette assemblée et ayant requis l’anonymat, les travaux de l’assemblée ont été suspendus au moins deux fois, en raison d’échanges verbaux ‘’houleux’’ entre des militants et le président du bureau régional du RCD. Des militants qui ont pris la parole ont tenu à dénoncer ce qu’ils ont qualifié de «gestion anti-démocratique du parti et d’absence de consultations et de débat avec la base militante de Bouira». Nombreux étaient d’ailleurs ceux qui ont menacé d’une démission collective des structures du RCD. D’autres militants ont avancé des problèmes sur le plan organique, comme c’est le cas du président de la section d’Aghbalou, qui a dénoncé «la création d’une section parallèle au niveau de cette commune», au même titre que des militants de la section communale de Bouira, qui ont exprimé leur ‘’incompréhension’’ après la création d’une deuxième section à Bouira. Toujours selon les témoignages des militants, des intervenants auraient même réclamé le départ du président du BR et l’instauration d’une présidence collégiale, pour gérer la période des élections locales. Ces derniers ont aussi souligné le retard de la direction du parti dans la collecte des dossiers des candidatures et la préparation de la prochaine échéance. De son côté, l’actuel maire de Haïzer, Meziane Chabane, a affirmé, lors de son intervention, qu’il ne compte plus se représenter aux prochaines élections. À la fin de cette assemblée, le représentant de la direction nationale du RCD préconisera aux participants la tenue d’assemblées générales au niveau de toutes les sections communales. À noter, pour rappel, que le maire RCD d’El-Esnam, M. Ahmed Hellal, a affirmé récemment, lors d’un entretien qu’il nous a accordé, qu’il s’est déjà retiré du RCD et qu’il compte participer aux prochaines élections sur une liste indépendante.

Oussama Khitouche