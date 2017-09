Plus de 174 000 élèves attendus aujourd’hui

Par DDK | Il ya 58 minutes | 83 lecture(s)

Plus de 174 000 élèves inscrits dans les trois paliers de l’éducation sont attendus aujourd’hui dans les établissements de la wilaya de Bouira. Selon le directeur de l’éducation, M. Bouziyane Mourad, ces élèves seront répartis sur 6 161 classes pédagogiques de différents niveaux. Le directeur de l’éducation précise aussi que sept nouveaux établissements scolaires seront mis en service dès aujourd’hui. Il s’agit de six nouvelles écoles primaires, dont deux au niveau de la commune de Bouira, trois à Sour El-Ghozlane et une école au niveau de Lakhdaria. Un nouveau lycée sera aussi réceptionné à la commune de Mâala, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Le directeur de l’éducation, M. Bouziyane, ajoute que tous les moyens ont été mobilisés pour garantir de bonnes conditions de scolarisation aux élèves cette année : «Les nouveaux établissements ont été réalisés selon les besoins et les manques recensés sur la carte scolaire de la wilaya. Les travaux de réalisation ont été finalisés et les équipements installés. Nos élèves seront scolarisés normalement. Ces nouveaux établissements contribueront, ainsi, à réduire la pression sur certains établissements surchargés». Toujours en prévision de la rentrée scolaire 2017/2018, «la direction de l’éducation a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour garantir une bonne scolarisation des élèves», a déclaré M. Bouziyane, qui affirme aussi que 33 nouvelles classes seront réceptionnées, dans le cadre des opérations d’extensions d’anciens établissements : «Ces opérations ont été réalisées suite à notre demande sur le budget de wilaya. Nous avons aussi réalisé 38 autres opérations cette année, notamment le raccordement au gaz naturel, la dotation d’équipements pédagogiques et la réfection de toitures et de structures, avec un budget dépassant les 50 millions de dinars. La wilaya a réservé, par ailleurs, une cagnotte de 60 millions de DA qui seront destinés au service de la restauration au niveau des écoles primaires, dont la gestion relève des autorités communales». Le même responsable notera aussi la disponibilité des manuels scolaires de tous les niveaux au point de vente de la wilaya et au niveau des établissements scolaires : «Tous les livres scolaires sont disponibles aux niveaux de tous nos établissements, en plus du point de vente de la wilaya, sis au niveau de l’école primaire Larbi Tbessi de Bouira. Un Salon du livre scolaire et parascolaire sera aussi ouvert à la maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira», a-t-il ajouté. Pour sa part, la direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Bouira a prévu, pour aujourd’hui, mercredi, la distribution de 65 000 aides au profit des élèves issus de familles démunies de la wilaya. Ces aides financées par un budget spécial de la wilaya et de la DAS, comportent des lots d’articles et de livres scolaires ainsi que des bourses de 3 000 DA pour les parents de ces élèves.

Oussama Khitouche