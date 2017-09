Bouderbali donne le coup d’envoi au chef-lieu

Par DDK | Il ya 58 minutes | 103 lecture(s)

Plus de 215 034 élèves, tous cycles confondus, sont attendus sur les bancs des classes, aujourd’hui, le 6 septembre 2017, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le wali Bouderbali donnera le coup d’envoi officiel à partir d’un établissement du chef-lieu. Le nombre de scolarisés est réparti comme suit: 113 337 élèves devront rejoindre le primaire, 65 606 au moyen et enfin 36 091 au secondaire. En ce qui concerne les infrastructures, 657 écoles seront fonctionnelles au primaire, 179 collèges et 67 lycées seront disponibles pour accueillir les élèves. Trois nouveaux établissements scolaires ouvriront leurs portes cette année. Il s’agit d’une école primaire à Azeffoun et de deux transferts de CEM en lycée. En ce qui concerne la prime de 3 000 DA, elle sera accordée à 105 000 élèves en plus de la gratuité des manuels scolaires qui leurs seront accordés. La wilaya de Tizi-Ouzou, comme dans les autres régions, en somme, affrontera le problème du manque du personnel pédagogique, vu le départ massif en retraite des enseignants et la surcharge des classes eu égard au nombre très important des nouveaux élèves. Des appréhensions partagées par la quasi-totalité des syndicats autonomes, à l’instar de l’Union des personnels de l’éducation et de la formation (Unpef) qui, par la voie de son coordinateur de Tizi-Ouzou, M. Merzouk Habib: «On appréhende la surcharge des classes, le retard dans la distribution des manuels scolaires et éventuellement des soucis par rapport à l’affectation des nouveaux enseignants», soulignera-t-il. En attendant le constat du terrain, ce responsable syndical aborde le sujet de la rentrée scolaire avec une certaine réserve. «Nous devons attendre la rentrée scolaire pour se prononcer officiellement sur la question. Ce que je dis, ce ne sont que des soucis qui revenaient chaque année», explique-t-il. Placée sous le slogan «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité», la wilaya de Tizi-Ouzou est doublement concernée. D’une part, la région qui occupe la première place aux différents examens depuis neufs années consécutives, mettra les bouchées doubles pour conserver le summum, d’autre part, une pléiade de défis attendent l’école en général. S’exprimant devant les directeurs de son secteur lors de la conférence tenue ces derniers jours au niveau de son ministère, la première responsable mettra en exergue la portée du slogan choisi pour cette rentrée,et la collaboration des partenaires sociaux. «Le thème de cette rentrée scolaire a été choisi pour insister, une fois de plus, sur la nécessité de l’implication renforcée de tous les partenaires, afin de poursuivre nos efforts dans la quête de la qualité qui va consolider la performance retrouvée de notre école», dira Mme Benghabrit et d’ajouter: «Et atteindre les objectifs du développement durable 2015-2030, auxquels l’Algérie a souscrit».

Les manuels scolaires risquent de connaître un retard dans leur distribution, cette année encore, selon des chefs d’établissements et les syndicats du secteur de l’éducation qui appréhendent le scénario de l’année dernière. En effet, des livres qui devraient être distribués dès le 1er août au niveau des établissements scolaires, ne sont même pas disponibles à ce jour au niveau des établissements, nous apprend un nouveau directeur d’une école primaire. «Je viens d’être nommé directeur et j’attends, d’abord, la passation de consigne avec l’ancien chef d’établissement pour entamer, ensuite, la vente des livres», nous dira ce responsable. Théoriquement et selon la ministre de l’éducation, tous les manuels scolaires, y compris les trente nouveaux et les six cahiers d’exercices, seraient acheminés au plus tard le 31 août 2017 dans tous les établissements. Force est de constater qu’au niveau des établissements scolaires, du moins dans quelques écoles de la wilaya de Tizi-Ouzou, la vente de ces livres n’a pas commencé à ce jour, d’après des responsables. Pour palier à ces carences, le ministère de l’éducation a anticipé une alternative, en organisant des Salons de livres au niveau de chaque wilaya. C’est ainsi qu’un Salon de livres, où les parents pourront acquérir des manuels scolaires pour leurs progénitures, sera organisé demain, jeudi 7 septembre, au niveau de la maison de la culture de Tizi-Ouzou et dans d’autres sites de la région. De son côté, la Direction de l’éducation affirme que «le nombre de manuels dont la wilaya a besoin est disponible et que 70% de ces livres ont été distribués, en attendant l’arrivée des titres qui manquaient». Par ailleurs, le manque dans l’effectif des directeurs des établissements du primaire risque de perturber sérieusement cette rentrée scolaire. «Il y avait eu un concours de recrutement pour les directeurs du primaire, mais malheureusement, il n’y a eu qu’un nombre très restreint d’admis, ce qui risque d’engendrer de fait une perturbation dans certains établissements scolaires de la région», nous confiera une source informée du dossier. Une situation qui obligera la direction de l’éducation à désigner des faisant-fonctions pour la prise en charge de ces écoles.

Farida Elharani