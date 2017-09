Eh ! C’est la rentrée

Par DDK | Il ya 58 minutes | 117 lecture(s)

Plus de 9 millions d’élèves rejoignent, aujourd’hui, les bancs de l’école. Soit 270 000 de plus que l’année dernière. Quelque 4 373 222 sont attendus au primaire, 2 820 172 dans le moyen et 1 222 687 dans le secondaire.

Un nombre, donc, très important qui sera réparti à travers le territoire national sur un ensemble de 26 964 établissements scolaires. Le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire 2017-2018 sera donné par la ministre de l’éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, à partir de la wilaya d’Ouargla. Sous le slogan «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité», les élèves auront droit à un cours inaugural, consacré cette année à la citoyenneté environnementale avec la contribution des ministères de l’Environnement et de l’énergie renouvelable. L’éducation comportementale sera mise en exergue lors de cette première leçon de l’année. Par ailleurs, s’agissant de l’encadrement pédagogique, 36 206 nouveaux enseignants sont mobilisés, dont 26 197 sont issus de la plateforme numérique, 10 009 admis lors du concours de recrutement organisé en en juin dernier, en plus des enseignants diplômés des écoles normales supérieures et des enseignants titulaires. La ministre de l’éducation a appelé au versement de la prime de scolarité de 3 000 DA dans les délais. Elle a, en outre, insisté sur l'ouverture des cantines scolaires et sur une meilleure prise en charge des enfants aux besoins spécifiques. Ce qui devrait changer cette année scolaire, d’après la tutelle, ce sont les méthodes d’enseignement pour les 3e et 4e années primaire ainsi que ceux des 2e et 3e années moyenne, ces dernières seront améliorées. Il est aussi question de la distribution de 70 millions de livres, dont 40 millions sont nouveaux. Concernant le Salon du livre, le ministère annonce sa tenue à travers tout le territoire national à partir du 5 septembre, et s’étalera jusqu’au 12 du même mois. Le défit du ministère de l’éducation pour cette année est l’amélioration de la qualité de l’enseignement. À cet effet, il a été prévu d’œuvrer pour améliorer la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, à revoir le système d'évaluation pédagogique, il est aussi primordial d’opter pour une bonne gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur et la mise en œuvre du programme national de formation en direction de tous les personnels. La généralisation progressive de l'enseignement de tamazight est aussi l’un des objectifs tracés pour cette année.

Kamela Haddoum