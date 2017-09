Les cantines posent problème

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

La rentrée scolaire a eu lieu, comme prévu, hier. Parmi les neuf millions d’élèves qui ont rejoint les bancs des classes au niveau national, plus de 197 000 apprenants se sont dirigés vers leurs établissements respectifs dans la wilaya de Béjaïa. Parmi ces derniers, il y a 17 000 nouveaux inscrits dans le niveau préparatoire. Le coup d’envoi a été fait, officiellement, à partir de l’école El Mokrani du chef-lieu de wilaya. Le seul point noir de cette rentrée c’est l’absence de cantines pour ce début de l’année scolaire car désormais, la gestion des cantines revient aux communes. C’est du moins ce que pensent quelques directeurs d’écoles qui sont convaincus que les mairies ne se sont pas prises à temps pour cela. Contacté, le secrétaire général de la direction de l’éducation, Beza Benmansour, dira qu’effectivement, à la faveur du décret 16/226 du 25 août 2016 fixant le statut type des écoles primaires, la gestion matérielle et financière des écoles relève, désormais, des prérogatives des assemblées communales. «Il n’y a que l’encadrement éducatif et pédagogique qui est du ressort de l’académie», soulignera notre interlocuteur qui précisera toutefois que la sécurité et le service dans les cantines sont sous la responsabilité des chefs d’établissements. Mais alors comment feront ces directeurs qui attendront le ravitaillement de la part des services communaux pour pouvoir préparer la bouffe aux élèves ? Auront-ils les prérogatives de refuser des denrées alimentaires jugées impropres à la consommation, du moment que les repas seront servis sous leur responsabilité ? Beaucoup de questionnements s’imposent. Il est utile de souligner que dans la wilaya de Béjaïa, le secteur de l’éducation dispose de 485 cantines scolaires pour le primaire, dont 14 cantines centrales, c'est-à-dire qu’elles assurent la demi-pension pour plusieurs écoles en même temps. Un nombre de 501 écoles, sur les 561 écoles primaires que compte la wilaya de Béjaïa, en bénéficient. La majorité des autres écoles restantes sont prises en charge dans 22 réfectoires de collèges mitoyens.

A. Gana