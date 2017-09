Près d’une centaine de formulaires retirés à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Le 23 novembre prochain auront lieu les élections locales. Ainsi, les états-majors des partis politiques au niveau de la wilaya de Béjaïa s’y préparent, tout en prenant en considération les ambitions pour ne pas dire, les prétentions de certains militants qui voudraient postuler, les uns pour l’APW et les autres pour les APC. Il y aurait des postulants, sans aucune attache politique, qui se présenteraient en listes indépendantes. C’est le cas, par exemple, de Docteur Mansouri, Directeur général de l’EHU d’Oran, seul établissement de cette envergure en Algérie, qui voudrait se présenter pour gérer la mairie de Béjaïa. En effet, la période de recueil des formulaires s’étendra jusqu’au 24 du mois en cours, au niveau des services de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Béjaïa, on a enregistré jusqu’à ce mardi, le retrait de 83 formulaires pour les APC dont 13 par les partis politiques et 70 par les listes indépendantes ; alors que pour l’APW, 14 formulaires ont été retirés. Il s’agit de 11 formations politiques et de trois listes indépendantes. D’ici la date limite du retrait, il y aurait encore d’autres prétendants qui se rapprocheraient des services de la DRAG. Avec plus d’un demi-million d’électeurs inscrits sur le fichier électoral, Béjaïa met en jeu 52 Assemblées communales et une Assemblée de wilaya de 43 sièges. Lors de la précédente mandature, le FFS était en pole position, en raflant 22 communes et une vingtaine de sièges à l’APW. Le RCD, le FLN, le RND et le MPA étaient également aux commandes des autres communes, alors qu’à l’PAW, le RCD et le FLN ont gagné neuf sièges chacun et le RND en a pris cinq. La chaleur des élections commence à se faire sentir et de chauds débats pourraient avoir lieu.

A. Gana