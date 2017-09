12 milliards de centimes répartis

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La commission finance de l’APW de Tizi-Ouzou s’est réunie, avant hier mardi, à l’hémicycle Aissat Rabah pour répartir le montant de 12 milliards de centimes entrant dans le chapitre 979 du budget primitif 2017. Signalons que le chapitre 979 concerne les subventions allouées aux assemblées communales pour la réalisation d’opérations d’intérêt général. C’est le cas de la réalisation des murs de clôture et de soutènement, de l’aménagement de cimetières, de dallage et de revêtement de routes, de l’extension des réseaux d’assainissement, d’AEP, d’électricité et de gaz et de la construction de stèles, de foyers de jeunes… Signalons que l’APW a enregistré une forte demande par les APC. Ce sont plus de 260 fiches techniques qui ont été émises par les APC durant l’année en cours. «Pour honorer l’ensemble des fiches techniques, il nous faut un montant plus important, au moins quatre fois plus que ce que nous avons. C’est pourquoi nous avons décidé d’accorder une petite fiche technique par commune. C’est une manière de toucher l’ensemble des communes en attendant des jours meilleurs», indiquera le président de la commission finance. Concernant le même chapitre dans le cadre du budget supplémentaire de 2017, il est de 26 millions de dinars. Il est réservé aux prix destinés aux huit villages lauréats du concours Aissat Rabah dans sa cuvée 2017. Les résultats seront connus en octobre prochain.

H. T.