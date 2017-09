Le wali donne le coup d’envoi

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

C’est à partir du lycée Chahid Hamki Idir, sis à la Nouvelle-ville (chef-lieu de wilaya), que le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a donné le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2017/2018.

En sus du premier magistrat de la wilaya, étaient présents le P/APW, le directeur de l’éducation, Laâlaoui Ahmed, fraîchement installé à la tête du secteur de l’éducation de Tizi-Ouzou, de nombreux directeurs de l’exécutif de wilaya, des autorités civiles et militaires et de nombreux élus. Sur place, le wali et l’ensemble de la délégation ont été invités à assister au cours inaugural consacré cette année à la citoyenneté environnementale. Lors d’un point de presse improvisé dans la cour du lycée, Le wali, abordé par la presse locale, indiquera : «L’administration a mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir une rentrée scolaire normale et réunir toutes les conditions pour préserver les acquis et la réputation de notre wilaya, qui s’est imposée wilaya pilote dans le secteur de l’éducation. Ce n’est pas un hasard si nous sommes classés premiers à l’échelle nationale depuis neuf années consécutives. Il y a beaucoup de travail qui se fait et beaucoup d’hommes et de femmes veillent au grain». Concernant la surcharge des classes, constatée à travers les établissements scolaires, le wali reconnaîtra : «C’est vrai que dans certaines régions de la wilaya les établissements sont surchargés. Pour venir à bout de ce problème, 11 projets (5 écoles primaires, 3 collèges et 3 lycées) sont en cours de réalisation. Ils seront réceptionnés avant la fin de l’année, ce qui fera réduire la surcharge des classes. La conjoncture difficile actuelle a fait que nous avons enregistré un certain retard, mais nous ferons le nécessaire pour finaliser l’ensemble des projets». S’agissant des cantines scolaires, le premier magistrat de la wilaya fait savoir : «La gestion des écoles primaires relève des APC. Certaines n’ont pas les moyens suffisants pour assurer leur prise en charge totale. L’État fait des efforts dans ce sens pour les ouvrir et assurer le bon fonctionnement des établissements dans l’optique de maintenir le cap de wilaya pilote».

Les listes d’attente exploitables jusqu’au 31 décembre 2018

De son côté, le directeur de l’éducation, Laâlaoui Ahmed, abordera le manque de l’encadrement pédagogique et administratif : «2 000 enseignants sont partis à la retraite. S’il y a un manque, nous allons faire appel aux listes d’attente qui restent valables jusqu’au 31 décembre 2018. Pour ce qui du manque de directeurs, notamment des écoles primaires, nous n’avons pas l’effectif qu’il faut pour pallier cette insuffisance. Nous ferons confiance aux enseignants». S’agissant du livre scolaire, le directeur précisera : «Les livres scolaires de l’ancienne génération sont disponibles au niveau des établissements. Les nouveaux titres le sont à 70 %. L’opération de distribution est toujours en cours. L’opération sera clôturée dans les meilleurs délais». Au sujet de la prime de scolarité et de la gratuité du livre, le directeur de l’éducation affirme que «105 000 élèves, issus de familles modestes, sont concernés par la prime de scolarité de 3 000 DA et de la gratuité du livre». Rappelons, dans ce sillage, que la wilaya de Tizi-Ouzou totalise 215 034 élèves. Le primaire regroupe 96 830 élèves répartis sur 656 écoles, le moyen 65 606 élèves dans 180 collèges et le secondaire 36 091 élèves fréquentent les 68 lycées de la wilaya. Rappelons qu’une école primaire, deux collèges et deux lycées ont été réceptionnés lors de cette rentrée. A signaler, enfin, que l’ensemble des établissements (primaire, moyen et secondaire) est encadré par 23 606 cadres, dont 9 007 encadreurs administratifs et 14 599 pédagogiques.

Hocine T.