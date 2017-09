L’accessibilité aux écoles décriée

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

L’association nationale de soutien aux personnes handicapées, El baraka (bureau de Tizi-Ouzou) dont le siège se trouve à Ouadhias ville, a organisé, avant-hier, à la maison des jeunes de la municipalité une opération de solidarité au profit des élèves handicapés. Plusieurs enfants ont reçu un trousseau scolaire complet et un élève handicapé a bénéficié d’un fauteuil roulant. « Un grand merci aux donateurs et aux bienfaiteurs, car sans eux cette opération n’aurait pas eu lieu. Nous réitérons encore une fois notre appel aux responsables de regarder dans la direction de ces personnes handicapées », appellera Ahcene Menad, le président de l’association. Par ailleurs, les écoliers handicapés que nous avons questionnés sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leur cursus scolaires, relèveront à l’unisson le problème de l’inaccessibilité. Ould Kaci Nabila, collégienne à Ouacif, « je souhaiterai pouvoir prendre mes repas à la cantine comme tous mes camarades de classes. Hélas, notre cantine ne jouit pas d’accès pour un élève handicapé. Je lance un cri de détresse au maire et au responsable de la DAS, pour qu’ils puissent nous aménager un espace d’accès ». De son côté, Rezzik Katia, scolarisé au collège Si Yahia à Ouadhias, demandera aussi « je suis en classe de 4e AM, j’aimerai pouvoir, comme tous les élèves, avoir accès à la cantine et au laboratoire. Les responsables concernés sont appelés à nous aménager un accès ». Une mère d’un enfant trisomique se désolera : « il y a trois ans, une classe spéciale, pour trisomiques, a été ouverte à Ait Bouadou. Mais quelques mois plus tard, les enfants ont été abandonnés. Ni les repas, ni le transport ne leur sont assurés. Pour emmener mon enfant dans son école, à ait Bouadou, une localité distante de 15 kilomètre, il me faut beaucoup de temps et beaucoup d’argent. Nous demandons aux responsables concernés de prendre en charge la scolarisation des enfants trisomiques en leur assurant le transport et le repas de midi ».Par ailleurs, l’APC des Ouadhias a entamé l’opération de distribution de 1630 trousseaux scolaires au profit de tous les élèves du primaire. « Tous les élèves de nos cinq écoles primaires auront un cartable et des fournitures scolaires gracieusement. Nous avons un stock de l’année dernière, nous avons également acheté un autre quota cette année et la DAS nous a alloué 300 trousseaux. Tous les élèves seront ainsi concernés », dira Youcef Akir, P/APC des Ouadhias.

Hocine T.