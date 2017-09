Des parents d’élèves empêchent la rentrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Rendez-vous raté au primaire El Merdj kembita, dans la commune de kendira, suite à la protestation des parents d’élèves de cette école qui ont procédé à la fermeture, hier, de l’établissement pour dénoncer le retard enregistré dans les travaux de réalisation d’un mur de soutènement et le revêtement de la cour du même établissement, une situation jugée alarmante vu les risques d’insécurité encourus par les 160 élèves de l’école. Suite à cela, une délégation composée du chef de Daïra de Barbacha et de l’inspecteur de l’éducation de cette circonscription se sont rendus sur les lieux, où des pourparlers se sont déclenchés de sitôt avec les parents d’élèves contestataires et aussi les responsables locaux de kendira pour lesquels l’on a reproché le retard. De leur côté, et par le biais du P/APC, le problème est lié aux procédures administratives entre les services de la commune concernée et ceux du contrôle financier. Après un long entretien, un terrain d’entente s’est dégagé entre les deux parties, suite à quoi les contestataires, rassurés par le chef de Daïra, qui promet de répondre à leurs préoccupations, ont décidé de mettre fin à leur mouvement de protestation, par conséquent une reprise des classes est prévue pour aujourd’hui, jeudi. Par ailleurs, l’inspecteur de la circonscription de Brabacha a affirmé que les 16 primaires de sa circonscription, où le nombre globale d’élèves enregistré pour cette nouvelle année scolaire, s’élève à 2041, ont lancé la nouvelle année scolaire, sans aucune perturbation. Il est aussi prévu l’ouverture de cantines scolaires pour ces établissements. Il y va aussi des 5 CEM de cette région qui ont connu une rentrée des classes toute ordinaire.

Nadir Touati