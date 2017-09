Benghabrit met en avant «le dialogue social»

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La ministre de l’Éducation, Mme Nouria Benghabrit, a donné, hier, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2017/2018, à partir de la wilaya d'Ouargla.

Le coup d’envoi de la rentrée scolaire, faut-il le souligner, a été donné lors d’une cérémonie symbolique organisée au nouveau groupement scolaire Cheikh Bouamama, dans la commune de Hassi Benabdallah, inauguré à cette occasion. Le cours inaugural pour cette année scolaire a été consacré à «l'écocitoyenneté» et l’accent a été mis à cette occasion sur «l'éducation comportementale et la contribution active du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables». Toutefois, le slogan choisi pour cette nouvelle année scolaire est «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité». Intervenant en ouverture de cette nouvelle année, la ministre de l’Éducation a émis le souhait «de voir cette année couronnée de succès, grâce aux efforts concertés de tous les acteurs du secteur de l’éducation nationale». «Chaque acteur du secteur de l’éducation aura l’occasion de contribuer au développement du système éducatif de notre pays, dans le cadre de la mise en œuvre en cours de la réforme initiée en 2003», a-t-elle indiqué. La ministre a, en outre, souligné «l'importance du rôle de l'école grâce à sa contribution au développement de l'urbanisation et à la préparation à la vie sociale». Selon la première responsable du secteur, «la priorité sera également accordée cette année à la dimension pédagogique, en accordant la priorité à l'amélioration de la pédagogie et des pratiques pédagogiques, en particulier au cycle primaire, outre l'évaluation et le traitement pédagogique, l'orientation scolaire et la promotion des activités culturelles». Aussi, Nouria Benghabrit a fait savoir qu’«au cours de cette nouvelle année scolaire, le secteur de l’éducation accordera plus d’importance au rendement du travail éducatif». Par ailleurs, la ministre a affirmé que «le dialogue social constitue l’un des priorités du secteur de l’éducation nationale pour assurer un climat serein et calme, propice à de meilleurs résultats scolaires». Il y a lieu de rappeler que plus de 9 millions d’élèves, tous cycles confondus, ont rejoint hier le chemin des écoles à travers 26 964 établissements, soit plus de 270 000 élèves de plus que l'année écoulée, selon les chiffres avancés par le ministère de l’Éducation nationale. Il s’agit notamment de 4 373 222 élèves dans le primaire, 2 820 172 dans le cycle moyen et 1 222 687 dans le secondaire.