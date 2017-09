Hadj Djilani joue l’apaisement

Par DDK | Il ya 48 minutes | 53 lecture(s)

Après plusieurs semaines de tractations, le Congrès fédéral du FFS à Bouira aura finalement lieu samedi 16 septembre prochain.

La décision de la tenue du Congrès fédéral a été prise, jeudi dernier, lors d’une réunion qui a regroupé les membres de CPCF (Commission de préparation du congrès fédéral) de Bouira, et le premier secrétaire national du FFS, M. Mohammed Hadj Djilani, au siège national du parti. Pour rappel, pas moins de 13 sections du FFS ont boycotté, dans un premier temps, le Congrès fédéral. Les militants de ces sections ont, d’ailleurs, adressé une requête au premier secrétaire du FFS pour réclamer le report de ce congrès. Ces derniers ont évoqué des raisons d’ordre organique, particulièrement à l’approche des élections locales. Cependant et après la désignation, le 11 août dernier, d’un nouveau secrétaire national du parti et la convocation, par ce dernier, des assemblées générales des sections, la situation s’est dénouée et les militants ont fini par adhérer à cette démarche qui vise à restructurer le parti à l’échelle locale, après plusieurs années de débandade. Selon Dr. Hamid Chachoua, cadre local du FFS, pas moins de 26 sections ont déjà tenu leurs assemblées générales pour l’élection des congressistes : «L’élection des congressistes des sections a repris quelques jours seulement après la nomination d’un nouveau secrétaire national. Les membres de la CPCF ont exposé un bilan des assemblées à M. Djilani, qui a suggéré la tenue du Congrès fédéral au cours de ce mois de septembre et la date du 16 a été finalement retenue. L’élection d’un fédéral à Bouira et la restructuration du bureau fédéral nous permettra de nous lancer sereinement dans la course aux prochaines élections». Dr Chachoua ajoute, par ailleurs, que près de 50 militants et sympathisants ont déjà déposé leurs dossiers en vu de leurs candidatures à la liste du FFS pour l’APW. Concernant les listes communales, notre interlocuteur affirme qu’elles seront élaborées et adoptées par les militants du parti, à l’échelle de section. Il ajoute que le FFS vise à être représenté à l’échelle des 45 communes de la wilaya : «La liste de l’APW sera élaborée par la commission nationale des élections comme le stipulent les statuts du parti. Pour les listes des APC, elles seront élaborées par les militants de chaque section. Pour ces élections, notre objectif est d’être présent au niveau des 45 communes de la wilaya, ce qui nous permettra d’aller à la rencontre de la population», a-t-il confirmé.

Oussama Khitouche