La HIISE "prête" à recevoir toute plainte

En prévision des prochaines élections locales, prévues le 23 novembre prochain, la commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a souligné "la pleine disponibilité" de l'ensemble de ses permanences, au niveau national, à recevoir les saisines et les plaintes. "Les permanences de la HIISE à travers l'ensemble du territoire national sont prêtes à recevoir les saisines et les plaintes et y statuer conformément aux lois et règlements", lit-on dans le communiqué rendu public, jeudi dernier, par la HIISE. La commission permanente de la HIISE a appelé l'ensemble de ses partenaires à la coopération "pour assurer des élections régulières et transparentes", tout en se félicitant des efforts déployés par les membres des permanences pour la préparation des prochaines élections locales. Ladite instance a annoncé l'organisation de quatre rencontres régionales de formation, organisées à Mostaganem et Skikda le 10 septembre et le 13 septembre à El Oued et Alger. Encadrées par des membres de la commission permanente de la HIISE, ces rencontres visent à "unifier les positions sur les questions soulevées et permettre aux membres de la HIISE d'accomplir leurs missions dans les meilleurs conditions et dans le cadre des lois en vigueur". Ces rencontres s'inscrivent, en outre, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la HIISE. Par ailleurs, le président de la HIISE, Abdelouahab Derbal, avait indiqué que l'instance comptait acquitter de son devoir constitutionnel "pour consacrer la liberté de choix qui reste la meilleure voie vers des élections transparentes et intègres à même de garantir la stabilité politique du pays". M. Derbal a jouté : "Ce que la HIISE peut apporter à l'Algérie en cette conjoncture marquée par un contexte régional et international difficile est de contribuer avec ses partenaires politiques, les médias et l'administration, à garantir la liberté de choix qui constitue le principe même d'un processus électoral propre". Selon lui, tous les acteurs politiques doivent se "solidariser pour la réalisation de l'objectif constitutionnel, la tenue d'élections transparentes et intègres", précisant que "les politiques qui animent les élections en tant que premiers responsables de la transparence du processus électoral sont tous appelés à mobiliser leurs énergies pour garantir la régularité de ce dernier, étant la seule voie de la légitimité", a-t-il dit.

Samira Saïdj