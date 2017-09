«L’Armée ne départira pas de ses missions constitutionnelles»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 52 lecture(s)

C’est la seconde fois que l’ANP rompt le silence en moins de 15 jours, pour expliquer son «caractère républicain» et qu’elle «ne se départira pas de ses missions constitutionnelles».

Cette fois-ci, le MDN a choisi sa revue, El Djeïch, pour rappeler, mais surtout pour réaffirmer, que l’Armée nationale populaire demeurera «une armée républicaine qui ne se départira pas de ses missions constitutionnelles, qu’elles qu’en soient les conditions et les circonstances». Une réponse qui ne souffre d’aucune ambiguïté, portée à l’édito de cette revue mensuelle de l’institution militaire à «tous ceux qui, en secret, ouvertement ou implicitement, réclament l’intervention de l’Armée». Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’État-major de l’ANP, semble avoir senti la nécessité de rappeler son discours prononcé à ce sujet le 23 août dernier lors de sa visite à la cinquième région militaire, Constantine. «Notre armée demeurera une armée républicaine, engagée à défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, et à préserver l’indépendance du pays», est-il écrit en édito d’El-Djeïch dans son dernier numéro de septembre. La réponse est d’autant très claire à ceux qui appellent l’Armée algérienne à intervenir pour l’application l’article 102 de la Constitution, visant à déclarer l’incapacité du président de la République à assumer ses fonctions, donc à le destituer. Un appel qui a été perçu par le MDN comme une invitation à fomenter un coup d’État contre le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «(…) une armée qui ne se départira pas de ses missions constitutionnelles, qu’elles qu’en soient les conditions et les circonstances», est ainsi la réponse claire de l’ANP, via l’édito de sa revue. Qualifiant les auteurs de cet appel, à travers lequel ils veulent impliquer l’armée, de groupe mettant «en service leur plume au service d’intérêts revanchards», l’ANP, via sa revue, a indiqué que «les réalisations de notre armée et les résultats obtenus sur le terrain ont poussé certaines plumes mercenaires à s’ériger défenseurs du peuple. Ces mêmes plumes qui, dans un passé récent, l’affublaient encore de qualificatifs méprisants et dégradants». Pour l’ANP, le «citoyen algérien n’est pas dupe de leurs gesticulations, comme il n’a aucun besoin de tuteurs obnubilés par la course aux postes de responsabilités et qui, lorsqu’ils se voient isolés, vendent leur âme au diable et mettent leur plumes au service d’intérêts revanchards». L’édito d’El-Djeïch, qui paraît bien évidemment commandé par le chef d’État-major pour «revéhiculer» son message de Constantine, s’adresse en droite ligne au «groupe d’intellectuels» initiateur de l’appel à l’application de la loi 102 de la constitution. El Djeïch fera, ensuite, le rappel de ce que l’institution militaire a réalisé sur les plans sécuritaire et économique via «sa stratégie d’industrialisation». «Chaque enfant de cette grande nation est fier des éléments de son armée, comme il voue un grand respect aux réalisations accomplies par cette valeureuse armée dans tous les domaines, parmi lesquels la lutte contre le terrorisme, la défense de la patrie, être aux cotés du citoyen en toutes circonstances et en tout temps, une politique de formation efficiente, une stratégie d’industrialisation et autres grands acquis qui ont le don d’irriter certains esprits chagrins, rancuniers et revanchards», a encore réagi l’ANP avec des mots parfois acerbes. La revue a tenu, aussi, à rappeler l’éloge du chef de l’État, Abdelaziz Bouteflika, à l’institution militaire, lors de son message du 20 août dernier, dans lequel il rassurait «le peuple algérien (qui) peut s’appuyer en toute quiétude sur l’Armée nationale populaire, héritière de l’Armée de libération nationale, particulièrement lorsqu’il s’agit de la sauvegarde de la sécurité du pays, de ses citoyens et de son intégrité territoriale». Gaïd Salah, via cet édito, a définitivement balisé la position de l’Armée nationale.

Mohand Arezki Temmar