Le wali visite le théâtre de verdure d’Aït Aïssa

Voulant constater de visu le travail colossal fait par la population locale d’Aït Aissa, village sis dans la commune d’Aokas, en réalisant un théâtre de verdure à la force de leurs bras en multipliant les journées de volontariat, le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, a effectué, avant-hier jeudi, une visite au lieu-dit Bouteghwa où se trouve le site. Il s’agit d’un théâtre de verdure de type romain antique, d’une capacité de 350 places, conçu en harmonie avec le beau paysage qui l’entoure dans cette belle forêt et une excellente vue sur la mer d’Aokas. Sur place, le wali a eu des discussions avec les membres de l’association Tadukli d’Aït Aissa, initiatrice du projet, notamment avec son secrétaire général et ex-président. Cela a tourné autour des contraintes, telles que l’état de la route menant à ce théâtre, le manque d’électricité et d’eau, l’inexistence d’un stade pour la localité et le fameux problème de la bande boisée qui préoccupe tous les citoyens d’Aokas y compris, donc, ceux du gros village d’Aït Aissa. Pour encourager l’association dans son travail, le chef de l’exécutif promettra l’inscription, dans le cadre du budget prévisionnel de l’année prochaine, le bitumage de la route menant au théâtre de verdure et l’électrification du site. Par ailleurs, le wali instruira le directeur de la culture à l’effet d’accompagner cette dynamique association. En effet, l’association Tadukli d’Aït Aissa ne cesse de faire parler d’elle tellement elle multiplie les actions qui égayent le quotidien du citoyen. Elle organise chaque année le Festival du théâtre et, régulièrement, des galas artistiques. D’ailleurs, avant-hier soir, c’est la star de la chanson kabyle, Malika Domrane, qui a animé, au niveau de ce théâtre de verdure, un gala alors que la semaine dernière c’était Ali Amrane qui s’est y produit.

