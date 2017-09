Les nouveaux chefs de daïras installés

Par DDK | Il ya 48 minutes | 45 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a procédé, avant-hier jeudi, à l’installation de deux nouveaux chefs de daïras à la tête des localités de Bir-Ghbalou et Sour El-Ghozlane. L’installation officielle des deux nouveaux commis de l’État s’est faite au niveau des sièges de ces deux daïras et en présence de l’ensemble des élus locaux, des cadres de la wilaya et des représentants des associations locales. Ainsi, M. Bessam Abderrahmane a été installé officiellement à la tête de la daïra de Bir-Ghbalou, située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la wilaya de Bouira, en remplacement de M. Toufik Daoudi, affecté à la daïra d’Aflou, dans la wilaya de Laghouat. Quant à M. Berka Mohammed, venu de la wilaya d’Adrar, celui-ci prendra les commandes de la daïra de Sour El-Ghozlane, en remplacement de M. Âmi Mohammed admis à la retraite. Lors de leurs interventions, les nouveaux venus se sont dit être animés de bonne volonté pour s'acquitter consciencieusement de leurs tâches. Pour sa part, le premier magistrat de la wilaya insistera auprès des élus locaux et des représentants du mouvement associatif local à accompagner les deux nouveaux chefs de daïras, dans l’objectif de mener à bon terme la politique de développement locale, aussi pour la résolution de tous les problèmes enregistrés à l’échelle de ces deux daïras.

O. K.