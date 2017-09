Plusieurs mouvements de grève en perspective

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Face à la non-prise en charge de leurs préoccupations, les intendants de l’éducation ont décidé de passer à l’action. Ce personnel, indispensable dans la gestion des établissements scolaires, a, en effet, décidé de déclencher plusieurs mouvements de protestation, afin de «dénoncer le silence» du ministère de tutelle «qui tarde à répondre favorablement» aux revendications soulevées. Dans un communiqué rendu public, la commission nationale des fonctionnaires des services économique de l’éducation, affiliée à l’Union nationale des personnels de l’éducation et de formation (Unpef), prévoit, ainsi, une grève nationale le 14 septembre prochain. Cette action sera suivie d’une autre grève de deux jours, les 2 et 3 octobre prochain. A signaler que les économes et les intendants menacent, aussi, de ne pas assurer la vente des manuels scolaires. Sur ce dernier point, les intendants de l’éducation ont dénoncé le fait que la tutelle a autorisé la vente des manuels scolaires dans les librairies, avec une marge bénéficiaire de 15%. «Nous dénonçons cette mesure que nous considérons comme une injustice à l’égard des économes et intendants de l’éducation», lit-on dans le même communiqué. Dans ce cadre, cette formation syndicale organisera une assemblée générale, dont la date sera fixée prochainement pour «évaluer ces mouvements de grève et prendre les décisions qui s’imposent». La commission en question a, à cet effet, appelé ses adhérents à se mobiliser et à rester vigilants pour faire valoir leur plateforme de revendications. Il convient de rappeler, en outre, qu’après la promulgation du décret exécutif 10-78 du 24 février 2010, instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l’éducation, cette corporation a été exclue du bénéfice des indemnités d’expérience professionnelle et de documentation. Ainsi, la commission nationale des fonctionnaires des services économique de l’éducation veut, à travers les actions projetées, demander des indemnités spécifiques, à savoir l’indemnité d’expérience professionnelle et de documentation pédagogique, d’autant plus qu’ils sont les seuls fonctionnaires de la fonction publique et de l’éducation nationale à en être exclus, arguent-ils.

L.O.Challal