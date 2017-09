C’est les rattrapages !

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Pour une grande partie des facultés de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, c’est la période des examens de rattrapage.

Des centaines d’étudiants ont déjà commencé à rejoindre les salles d’examens. Pour le département des sciences économiques, les étudiants ont déjà entamé les épreuves de dettes et de rattrapages. « Je me prépare actuellement pour les examens de dettes de ma première année, le début des rattrapages est prévu pour ce dimanche», affirme un étudiant en licence. Pour la faculté des lettres et des langues, mouvements de grèves obligent, les étudiants des départements de français et d’anglais ont choisi d’entamer leur rentrée universitaire par la session des rattrapages. Au département de langue et culture amazigh, l’administration aurait affiché le canevas pour la session de rattrapage, les étudiants l’auraient accueilli par le boycott des examens, en appelant à une assemblée générale qui leur permettrait de se fixer sur leur déroulement.

Colère et boycott au département de Tamazight

À cause du retard accusé dans les travaux au nouveau pôle de Tamda, les étudiants des sciences techniques ont dû plancher sur les examens des semestres pairs 2016/2017, en septembre. La faculté des sciences humaines et sociales a pu achever l’année dans les délais, en respectant la feuille de route impartie, ce qui serait une première pour ses différents départements. « Cette année, on a réussi à boucler les examens des semestres pairs et impairs, avec des sessions de rattrapages pour chacun d’eux, ponctuées de délibérations. On a même pu entamer les procédures d’inscription pour l’année 2017/2018. Ce qui est une première pour notre département », déclare la cheffe de département des sciences humaines, Mme Samira Mammeri. Les responsables de l’université Mouloud Mammeri, à leur tête le Pr A. Tessa, ont promis de déployer tous les moyens nécessaires pour lancer une année dans les meilleures conditions.

