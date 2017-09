1 mort et 1 blessé grave

Par DDK | Il ya 31 minutes | 13 lecture(s)

Un effroyable accident de la circulation s'est produit, avant-hier samedi, en fin d’après-midi, au lieu dit Douba dans la commune d’Ahnif. Un sinistre qui s'est soldé par un mort et un blessé grave, deux jeunes originaires de la localité de Raffour. Le conducteur du véhicule, âgé d’une trentaine d’année et répondant aux initiales A. A, est décédé au cours de son évacuation au CHU de Tizi-Ouzou, tandis que le deuxième occupant, A. Z, a été plongé dans le coma et placé en salle de réanimation dans le même hôpital. Les deux victimes se trouvaient à bord d’un véhicule léger de marque Renault Express lors d’une collision avec un semi-remorque. Il convient de signaler que l'endroit où est survenu ce dramatique accident est l'un des points noirs de la RN5, entre le village Ighrem et le carrefour du chef-lieu de commune où se produisent de fréquents accidents mortels.

O. S.