550 cadets repartis sur 30 divisions

L’école des cadets de la nation Chahid Abderrahmane Boudrouz de Béjaïa a effectué, dans la matinée d’hier, sa troisième rentrée scolaire depuis sa création en 2015. Elle accueille cette année, précise le colonel Ahmed Harichene, commandant de l’école, un total de 550 cadets dont 238 nouvelles recrues. Les 550 apprenants sont répartis sur 30 divisions pédagogiques, soit une moyenne de 18 à 19 éléments par classe. En tout état de cause, indique Mme Adrous Nadia, directrice de l’établissement, les classes ne dépassent jamais 20 élèves. Concernant l’évolution des effectifs, continue la directrice, «à sa première année, l’école a été ouverte avec 10 divisions, à sa deuxième année, soit en 2016/2017, elle en a accueilli 19. L’établissement couvre les quatre niveaux de l’enseignement moyen. En fin d’année, il présentera ses premiers candidats à l’examen du BEM. L’encadrement pédagogique est assuré par 59 enseignants détachés du ministère de l’Éducation nationale et une conseillère en orientation scolaire. L’établissement est une école d’excellence qui forme les futurs cadres de la nation. La sélection des éléments est opérée à la base, c'est-à-dire dès leur admission en classe de 1ère année moyenne. Pour être admis à l’école des cadets de la nation, le candidat doit avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 10 à l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire, subir avec succès un concours organisé par l’école et satisfaire à un examen médical. Le recrutement des cadets est en principe national, mais pour éviter aux parents de longs déplacements lors des visites de leurs enfants admis dans les écoles des cadets de la nation, souligne le colonel Ahmed Harichene, la tutelle a fait en sorte qu’il soit régional. À noter qu’au niveau national, il y a sept CEM de cadets de la nation. Ils sont implantés à Béchar, Tamanrasset, Batna, Béjaïa, Tiaret et Laghouat dans la wilaya d’Ouargla. Pour ce qui est des lycées, il y en a trois, ils se trouvent à Oran, Blida et Sétif. Pour revenir à la cérémonie de la rentrée proprement dite, elle a été marquée par une allocution de bienvenue du commandant de l’école, suivie par un cours sur l’écologie et la préservation de l’environnement donné par trois enseignants de l’école.

B. Mouhoub