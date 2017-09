L’ethnocide des Rohingyas, qui s’en soucie ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Est-ce un épurement ethnico religieux auquel l’humanité est en train d’assister, en Birmanie ? Ou est-ce un génocide pur et simple, dont est victime la communauté musulmane présente dans ce pays ? La démonstration est là, que ce soit pour l’une ou l’autre option. La Première ministre, et non moins prix Nobel de la paix, ne plaide pas coupable, loin de là. Plutôt, elle se pose en garante de la paix, nonobstant l’exode massif des musulmans de la Birmanie vers les pays limitrophes. Les Rohingyas fuient leur pays sans se poser de questions et quand bien même peuvent-ils s’en poser, comment pourraient-ils répondre à la problématique de la famine, d’exactions, de tueries systématiques. Dans ce pays, à majorité bouddhiste, qui ne veut pas d’autres religions dans son territoire, bien que le Dalaï Lama ait appelé à la pondération, à la retenue, et au respect des autres, mais en vain. On a beau crier, beau seriner en faveur de la sérénité, la paix dans le monde, c’est la voix du plus fort qui s’entend. Il arrive à tous les peuples de la mappemonde de vivre ces malheurs, ces exactions, sans dire un mot. Bien que le malheur des Rohingyas n’ait nul autre pareil. Il est vrai que la brutalité avec laquelle est traitée cette communauté est hors pairs avec l’assentiment de bien de pays. Pourquoi ce langage à double vitesse ? Israël ne fait-il pas partie de la terre ? Lui qui a la permission d’assassiner, de bombarder, d’occuper des territoires qui ne lui appartiennent pas, avec le soutien du monde dit libre. Ce que nous, autres populations du tiers monde, ne comprenons qu’en partie, est lié à la difficulté de pouvoir définir le juste de l’injuste, et de déterminer le faux du vrai. Nous ne savons que ce que veulent bien nous dire les puissants, nous l’acceptons, nous l’entérinons en bonne conscience et nous nous en foutons de tout et de tous. Qu’on tue, qu’on assassine, qu’on laisse s’exiler les Rohingyas, on s’en balance, et tant pis pour eux.

S. A. H.