Entre liesse et mécontentement

Par DDK | Il ya 2 heures 58 minutes | 185 lecture(s)

Après plusieurs mois d’attente et de suspense, la liste des 814 bénéficiaires des logements sociaux de la commune de Bouira a été rendue publique, hier. En effet et tôt durant la matinée d’hier, vers 4h les listes ont été affichées par les ouvriers municipaux dans quatre lieux de la ville de Bouira, à la grande place du centre-ville, au quartier des 1100 logements, celui des 140 logements et dans la localité d’Oued D’houss. Les citoyens de la ville, particulièrement les demandeurs de logements, se sont rués dès les premières heures de la matinée vers ces sites, pour vérifier si leurs noms figuraient parmi les heureux bénéficiaires. Au même temps, un important dispositif de la police a été installé sur toute la ville de Bouira, des renforts de la police anti-émeute ont été déployés sur les axes routiers et aux alentours des bâtiments publics. Des scènes de liesse ont éclaté dans plusieurs quartiers de la ville, d’autres citoyens, les non-bénéficiaires particulièrement, se sont rassemblés devant les sièges de la daïra, de la mairie et de la wilaya pour protester contre leur non-sélection sur ces listes. En effet, d’importants rassemblements ont été improvisés devant les sièges de ces trois instituions. Les demandeurs de logements, qui exposaient chacun son cas, voulaient s’introduire à l’intérieur pour voir les responsables locaux et leur exposer leurs doléances. Les sièges de la daïra, de la wilaya et de la mairie ont été d’ailleurs fermés pour des mesures de sécurité, selon les responsables locaux qui ont aussi affirmés que le maire, le chef de la daïra, ainsi que des cadre du cabinet de la wilaya, recevraient les demandeurs de logement. Un bureau de recours a été spécialement ouvert au niveau du siège de la wilaya pour recevoir les requêtes des citoyens, qui seraient plus de 90 à introduire un recours, hier, à la mi-journée. Au niveau du siège de la daïra, plusieurs dizaines de citoyens, essentiellement des non-bénéficiaires des logements, se sont rassemblés à l’entrée principale du siège pour réclamer la révision de cette liste. Ils estiment que les principales conditions d’attribution des logements sociaux n’ont pas été respectées, particulièrement le critère de l’ancienneté du dossier de demandeur de logement. Comme c’est le cas, d’un groupe de résidents des Haouchs du centre-ville, qui affirment qu’ils ont déposés des dossiers pour leur recasement depuis 1990, mais à ce jour, ils affirment habiter toujours des taudis en ruine et qui datent de la période coloniale : «À Bouira, il n’y a plus de programmes pour la résorption de l’habitat précaire. Les responsables locaux affirment, à chaque fois, que les habitants des Haouchs seront recasés dans les programmes du logement social, mais malheureusement nous n’avons rien vu. Pour ce quota, par exemple, il n’y aurait que six familles, des Haouchs ville, qui auraient bénéficié de logements. Malheureusement, nous sommes des centaines à attendre toujours ce fameux logement ! », se désole Kamal, l’un des protestataires. Des citoyens du village agricole de Thameur, relevant de la commune de Bouira, se sont aussi déplacés au siège de la daïra pour réclamer leur ‘’quota’’ de logements sociaux. Le cas de ces derniers et aussi compliqué, puisque ils affirment qu’ils n’auraient pas le droit de bénéficier de la formule de l’habitat rurale, de même pour les extensions réglementairement. « Les demandeurs de logements de notre village, n’ont le droit que de postuler à un logement social dans la commune de Bouira, mais voilà que cela fait des années que aucun de nous n’en ait jamais bénéficié. Nous réclamons une solution concrète capable d’atténuer la crise de logement qui secoue notre localité », nous dira Ahmed, un père de famille issu de ce village, et qui affirment avoir déposé son dossier de logement depuis 2004. De son côté le chef de la daïra de Bouira, affirmera aux protestataires que l’ensemble des critères ont été respectés pour la confection de cette liste. Il assurera également que pas moins de 12.000 dossiers de demandeurs de logements, ont été étudiés et classés selon le degré de priorité : « La liste comporte des bénéficiaires de chaque quartier et chaque localité de la commune de Bouira. La commission locale de logement a étudié ces dossiers au cas par cas, et l’ensemble des 814 bénéficiaires ont le droit à un logement social. Les non-bénéficiaires ont toujours le droit d’introduire des recours et leur cas sera étudié par la commission des recours présidée par le wali », a déclaré le même responsable à l’intention des demandeurs de logements. À l’heure où nous mettons sous-presse, aucun débordement n’ait été signalé. Les responsables locaux continuaient à recevoir les citoyens mécontents. À noter enfin, qu’un jeune non-bénéficiaire avait tenté, hier vers 10h, d’entamer une grève de la faim à l’intérieur du siège de la wilaya, mais ce dernier a été vite interpelé par les policiers.

Oussama Khitouche