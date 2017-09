La forêt de Yakourène et le barrage de Taksebt, deux sites à l’abandon !

Par DDK | Il ya 35 minutes | 77 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou regorge d’un potentiel touristique inouï. Elle enferme des paysages pittoresques qui ferait rêver plus d’un. Malheureusement, ces sites majestueux sont laissés à l’abandon, comme c’est le cas de la forêt de Yakouren et du barrage de Taksebt. Le bois de Yakouren constitue 47% de la superficie de la localité du même nom, un véritable poumon pour toute la région Est de la wilaya. Un couvert végétal très important qui s’étend sur 13 000 Hectares, composé essentiellement de lièges et de chênes, un massif forestier qui abrite une faune qui y vit depuis des années, tel que les singes magots, les lièvres, les porc-épic, les chacals et les loups. Sur un autre plan, aux alentours de la forêt, plusieurs boutiques de fortunes se sont installées. Un musée en plein air, des objets traditionnels, de la vannerie, des bijoux, de la poterie, des robes kabyles, tout ce qui a trait à la culture et aux traditions ancestrales de la région. Une région bien gâtée par la nature sur tous les plans. Connue pour ses fontaines fraiches et son Hammam, Yakouren aurait pu être une destination touristique par excellence pour les vacanciers locaux et les touristes étrangers. Malheureusement, ce site est laissé à l’abandon, et ses potentialités sont loin d’être exploitées. Le beau tableau naturel est obscurci par l’image immonde des ordures. Le site croule sous les canettes de bières, les bouteilles d’eaux, les sacs en plastiques et d’autres déchets jetés aux abords de la route et au fin fond de ce massif. Un constat alarmant, qui relève de l’incivisme et de l’irresponsabilité des visiteurs qui ont fait de cet endroit une décharge à ciel ouvert. Le paramètre de sécurité n’est pas négligeable. Il fut un temps où le passage par ces lieux faisait trembler plus d’un, aujourd’hui le calme est revenu mais l’ombre de cette période noire plane toujours dans les parages. Un autre phénomène, et pas des moindres, qui vient rajouter sa touche au décor terni, la déforestation. L’Homme détruit ce que la nature a bien bâti. Chaque année, des centaines d’arbres sont abattus, ce qui diminue un peu plus la densité de cette forêt. Une situation qui met en péril l’équilibre de cet écosystème. Cela relève d’un drame environnemental qui aurait pu être évité si les autorités ont accordé plus d’importance à ce site. Néanmoins, il est à préciser qu’un projet de forêt récréative a été prévue dans la région, seulement il peine à se réaliser à cause de multiples blocages, selon les explications du premier responsable du secteur de la wilaya de Tizi-Ouzou. Par ailleurs, dans la région Nord, sur une superficie de 550 hectares s’étend le barrage de Taksebt. Une autre destination prisée par les jeunes, et qui aurait pu drainer et susciter l’intérêt du touriste si la potentialité touristique de cet endroit ait bien été exploité. Le projet de l’espace de détente prévu autour de ce barrage, n’en est qu’au stade d’étude et peine à décoller. Les dizaines, voire les centaines de visiteurs qui y font le pèlerinage pour une partie de pêche ou un moment de détente entre ami ou en famille, doivent attendre encore longtemps avant de voir ce site aménagé. Chose qui est regrettable, notamment dans la conjoncture actuelle où le tourisme aurait pu créer une sérieuse alternative pour le développement de la région. On peine à compter sur l’Etat pour booster ce secteur dont le salut est désormais entre les mains des investisseurs privés pour qui il faudrait faciliter la tâche et arrêter de mettre les bâtons dans les roues.

K. H.