L’ambassadeur du Japon en visite, avant-hier, en Kabylie

Son excellence M. Masaya Fujiwara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, était en visite avant-hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou, accompagné de son deuxième secrétaire chargé des affaires politiques et de la coopération économique. Une visite de deux jours, en fait, qu’il avait entamée la veille. Durant son séjour, le diplomate japonais a fait des déplacements à travers la wilaya et à eu à rencontrer plusieurs personnalités locales en tête-à-tête, dont le wali, M. Mohamed Bouderbali et le recteur de l’université Mouloud Mammeri, M. Tessa. Comme il a eu à visiter certains établissements touristiques, dont le complexe Les Deux Palmiers de Draâ Ben Khedda où il a été reçu par le Directeur général, M. Belahcel Kamel (photo ci-contre). À signaler qu’en marge de ces rencontres, M. Masaya Fujiwara a accordé un entretien exclusif au journal la Dépêche de Kabylie, qui paraîtra dans une prochaine édition, dans lequel il évoque l’objet de sa visite en Kabylie, comme il fait part de ce qui a été dit entre lui et les personnalités diverses qu’il a eu à rencontrer durant son séjour.

