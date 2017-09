Les vacataires réclament leur intégration

Par DDK | Il ya 22 minutes | 60 lecture(s)

Les enseignants vacataires, titulaires de diplômes de magister et de doctorat classique, de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou ont observé, avant-hier, un sit-in de protestation devant le rectorat de l’université.

Ils revendiquaient leur «droit à une intégration systématique au poste d’enseignants permanents». Dans une déclaration rendue publique, ces enseignants disent «prendre à témoins l’ensemble des parties prenantes de l’université, ainsi que l’opinion publique, quant à la situation socioprofessionnelle très vulnérable dans laquelle nous évoluons». Ces enseignants dénoncent «une précarité irréductible à de simples considérations pécuniaires, qui va en s’accentuant à la grande cadence de la généralisation de la maturation et de l’ancrage du système LMD». Les vacataires du système classique «s’inquiètent» pour leur avenir après juin 2018, date où, disent-ils, «le sort du système classique dans l’enseignement supérieur sera scellé». Et d’ajouter : «En s’adonnant à des tâches d’encadrement pédagogique qui dépassent parfois les missions salutaires qui lui sont exigées par la loi, l’effort de l’enseignant vacataire est nourri par l’espoir de jouir d’un poste d’emploi stable et permanent au sein de l’université». Pour les enseignants protestataires, l’intégration revendiquée «ne sera que la réparation d’une injustice subie de longues années durant». Elle sera, en outre, «une récompense pour la contribution aux efforts de fonctionnement de l’université», mais aussi et surtout «l’application des dispositions de la loi».

K.H.