Dr Mansouri, M. Salhi… ces indépendants prétendant à bousculer les partis

C’est presque une moyenne de trois formulaires par commune qui ont été retirés, jusqu’à hier, par les postulants (partisans et indépendants) aux sièges des 52 assemblées populaires communales que compte la wilaya de Béjaïa. Mais seule une liste de candidatures a été déposée officiellement, selon les déclarations du DRAG sur les ondes de la radio locale, alors qu’un cadre des mêmes services, contacté hier par téléphone, a infirmé cette information (!?). Les listes devront néanmoins être connues d’ici le jour de clôture des dépôts. Il est vrai qu’il faut donner le temps aux membres des listes indépendantes de récolter les signatures nécessaires au parrainage et aux commissions de choix des partis de classer les candidats. En attendant, la vox populi donne des noms et des pronostics qu’il faut toutefois considérer avec prudence, les élections n’étant pas une science exacte. Tout peut changer à la dernière minute et plusieurs cas de figure peuvent surgir. Il y a, en effet, des candidats qui pourraient être considérés comme de grosses pointures, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont assurées de gagner. C’est le cas notamment de Mohamed, dit Hamou, Mansouri, directeur général de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran qui brigue un mandat de maire de la ville de Bejaïa. DG du seul EHU d’Algérie, Docteur Mansouri a occupé les fonctions de DG du CHU de Tizi-Ouzou et de Directeur de la santé et de la population de la wilaya de Béjaïa. Comme il l’a déclaré lors de sa présentation à la presse, «autour de cette décision se profile une lourde tâche, pas dans le sens de labeur, mais dans celui de pouvoir rendre à cette digne cité tout ce qu’elle a donné à travers les siècles». Il en est de même au niveau de la deuxième grande ville de la wilaya, Akbou, où Mouloud Salhi, président de la dynamique association Etoile culturelle d’Akbou, fait figure de proue pour ces élections. Il avait été confortablement élu à l’APC pour le mandat qui va s’écouler. Cette fois-ci, il a l’intention de se présenter avec une liste commune avec Mohamed Bouchrit. Dans sa déclaration de candidature pour l’échéance prochaine, il dira : «L’expérience nous a toutes et tous forgés. C’est ce qui traduit notre prise de conscience de nous engager dans une liste commune indépendante «Akbou-Tadukli», qui regroupe les forces vives des deux listes, déjà engagées en 2012. Une liste qui incarne les idées nouvelles pour le changement. Une liste qui se veut, aussi, rassembleuse et mobilisatrice de toutes les ressources, de toutes les potentialités et compétences de la commune». Du côté des partis politiques, rien ne filtre. Mais il se dit, çà et là, que la majorité des têtes de liste des élections de 2012 seront reconduites. Les partis politiques auront toutefois cette année en face d’eux beaucoup de candidats indépendants. Le néo-député Braham Bennadji, ex-maire de Tinebdar, est en train de parrainer des listes de son mouvement «Initiative citoyenne». Dans plusieurs communes de la wilaya, l’heure est à la collecte des signatures, car il y aura, cette fois, beaucoup de listes indépendantes. Pour la seule commune d’Aokas, 18 000 habitants approximativement, ouvrant droit à une assemblée d’une quinzaine de sièges seulement, hormis les sept formations politiques qui s’apprêtent à rentrer en compétition, il y aura pas moins de trois listes indépendantes. Une dizaine de listes pour une quinzaine de sièges. Mis à part les nombreux indépendants, les partis politiques, qui semblent pouvoir se présenter dans la majorité des communes de la wilaya, sont, à une formation près, le FFS, le RCD, le RND, le MPA, le FLN et Talai El Houriat de Benflis. A voir le nombre de formulaires retirés jusqu’à présent et l’engouement, sans précédent, à ces locales, il y aura une véritable bataille le 23 novembre prochain et chaque voix vaudra son pesant d’or dans le décompte final.

A Gana.