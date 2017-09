147 formulaires de candidatures retirés

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La direction de la réglementation des affaires générales de Béjaïa (DRAG) a enregistré, jusqu’à jeudi dernier, le retrait de 121 formulaires de candidatures pour les Assemblées populaires communales (APC) et 26 autres formulaires pour l’Assemblée populaire de wilaya (APW), et ce, en prévision des prochaines élections locales, prévues le 23 novembre de l’année en cours. Sur les 121 formulaires retirés pour les APC, la DRAG a noté 28 retraits concernant des partis politiques et 98 autres effectués par des listes indépendantes. En ce qui concerne l’APW, l’on a recensé sur les 26 formulaires retirés, 20 retraits qui ont été fait par des partis politiques et six retraits seulement de listes indépendantes. Par ailleurs, malgré ce retrait massif de formulaires, la DRAG de Béjaïa a annoncé que son bureau chargé de l’organisation des élections n’a enregistré, pour le moment, qu’un seul dépôt officiel de dossier de candidature. Il est à noter que la date butoir pour le dépôt des dossiers de candidatures aux prochaines élections locales est fixée au 24 septembre, à minuit. Concernant le corps électoral de la wilaya, le nombre d’électeurs inscrits dans les fichiers de la DRAG au mois de mai dernier, à l’occasion des élections législatives, était de 529 506. Toutefois, ce chiffre peut changer en fonction des résultats de la dernière révision du fichier électoral, lancée en prévision des élections locales du 23 novembre prochain. Ce nombre de formulaires élevé, retirés par des partis politiques et des indépendants, témoignent de l'engouement formidable que suscitent les prochaines élections locales dans la wilaya. Bien que soumis à l'obligation de la collecte des signatures (cinquante signatures pour un siège), beaucoup de candidats, notamment aux APC, ont choisi de se présenter sur des listes non partisanes. Il s'agit particulièrement de dissidents de partis politiques, en rupture de banc avec leurs anciennes formations politiques. En outre, l'autre phénomène qui revient à chaque joute électorale est le recours de certains candidats, qui voudraient se passer de l'épreuve pénible de la collecte des signatures requises, au parrainage auprès de petits partis politiques qui n'ont aucun ancrage dans la région et parfois même inconnus de la population locale. À noter dans ce sillage que les partis politiques n'ayant pas obtenu au moins 4% des suffrages exprimés lors des élections locales du 29 novembre 2012 sont concernés par l'opération de collecte des signatures.

B. S.