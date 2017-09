L’amitié entre le pays du Soleil-Levant et l’Algérie date d’avant l’indépendance…

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Le pays du Soleil-Levant et l’Algérie se ressemblent, toute proportion gardée, notamment le relief. Et ils ont beaucoup de points communs. En effet, l’Algérie et le Japon, dont elle est le 4e partenaire en Afrique et une bonne amie depuis 55 ans, trouvent bien des atomes crochus, pour avoir des relations soutenus d’amitié et d’intérêts communs. Le Japon est un pays connu pour ses acquis scientifiques, pour ses arts et sa spiritualité forte. Et l’Algérie lui offre le terrain où il pourrait exercer ses talents multiples en partenariat. Selon l’ambassadeur, la Kabylie offre des opportunités de relations multiples avec les Nippons, surtout en matière d’artisanat et d’automobiles. Il a fait l’honneur d’accorder à notre journal un entretien exclusif où il a abordé les différentes facettes des connexions existantes entre notre pays et le Japon. Elles sont multiples et existent depuis avant l’indépendance de l’Algérie, exactement depuis 1958. Cela explique que le niveau d’amitié algéro-japonnaise est solide et sincère. Ce qui permet de dire qu’aucun problème n’est venu ternir cette accalmie sereine, sauvegardant l’amitié et la réciprocité entre les deux pays la couvant. Les deux puissances ont toujours trouvé les voies et moyens de raffermir leurs solides relations en respectant leur souveraineté interne. La visite du ministre des Affaires étrangère du Japon, S.E.M. Seiji Maehara, en 2010, constitue la première visite de haut niveau d’un responsable japonais en Algérie, signifiant une volonté de Tokyo de relancer les relations bilatérales avec Alger. En 2017, les deux pays fêtent le cinquante-cinquième anniversaire des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Japon. Dans le cadre du dialogue politique, l’Algérie et le Japon partagent des positions diplomatiques similaires. Les deux pays ont des intérêts communs dans la résolution des problèmes internationaux et régionaux. D’ailleurs, un mémorandum a été signé pour la consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le pays du Soleil-Levant a traditionnellement de bonnes relations avec l’Algérie et espère davantage renforcer la coopération dans tous les domaines, y compris la politique, l’économie et la culture. Cela dit, la coopération des deux pays est allée en se renforçant toujours davantage dans l’intérêt des deux peuples.

