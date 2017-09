Le dossier sur le bureau de l'Assemblée

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Depuis maintenant plus de six ans, le problème de la garde communale (corps dissous) n'a pas encore trouvé son épilogue. En effet, les revendications de ce corps sont prises en charge par des mouvements, notamment celui issu du congrès national de février dernier à Tizi Rached. Il s'agit de la permanence nationale de la coordination de la garde communale dont le porte-parole est M. Yahia Arab. Selon un document que ce dernier nous a remis, un dossier complet a été déposé au niveau du bureau de l'Assemblée Populaire Nationale en ce début du mois de septembre. " Suite à notre rencontre, tenue dernièrement, avec le vice-président à l'APN, M. Mohamed Moussaouadja, nous avons dégagé une délégation de dix membres qui suivra ce dossier. D'ailleurs, nous avons rendez-vous à l'assemblée dès la semaine prochaine juste après le passage du premier ministre qui présentera son programme", annoncera ce porte-parole avant de nous remettre la copie déposée à l'APN. Et de revenir, un peu, sur ce qui s'est dit le 25 juillet dernier alors que ce corps avait décidé de mener une action de protestation à Alger. " Nous avons été conviés par un député et nous lui avons exposé nos problèmes restés en suspens depuis longtemps. Le point essentiel était la reconnaissance de nos sacrifices. Nous avons tout passé en revue, à savoir nos préoccupations sur tous les plans moral, financier et humain. Nous nous sommes décidés à mener un dialogue serein en toute démocratie, principe qui reste le socle de la stabilité, afin de trouver toutes les solutions et la mise sur pied de mécanismes pour mettre un terme à ce flou qui plane depuis déjà des années", enchaînera M. Yahia Arab. Il est vrai que celui-ci compte beaucoup sur l'écoute accordée par ce député aux revendications de ce corps constitué. " J’invite tous les gardes communaux, notamment ceux de notre wilaya, à ne pas écouter l'intox qui se fait ici et là. Le problème est pris à bras-le corps. Je leur demanderai de rester vigilants à toute manipulation. Après tant de luttes, il ne faut donner aucune chance à tous ceux qui veulent nous diviser. C'est le moment où jamais, il faut être unis pour notre cause", conclura-t-il.

Amar Ouramdane