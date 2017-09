La colère de Limani contre les entrepreneurs de Haïzer et Taghzout

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Poursuivant ses visites sur le terrain, le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a effectué, hier, une sortie d’inspection des projets de développements dans les communes de Haïzer et Taghzout, situées au nord de la wilaya de Bouira.

Ainsi, au niveau du siège de la commune de Haizer. Le wali a été informé du nombre de demandes pour les aides à l'habitat rural qui dépasserait les 600 dossiers en instance. M. Limani a assuré, pour sa part, que la wilaya recevra prochainement un nouveau programme de cette formule. Sur place, les autorités municipales ont fait un exposé des projets réalisés ou en cours de l’être. Selon l'exposé présenté par le secrétaire général de la mairie, cette municipalité a bénéficié de plusieurs projets importants dont un quota de 500 logements de différentes formules, la réalisation d’un nouveau boulevard et près de 200 locaux commerciaux. Le taux de raccordement à l'eau est estimé à 95 %, au gaz naturel à 90 % et plus de 95 % pour l'électricité. Le wali a également visité le chantier du futur siège de la mairie. Un projet inscrit en 2016 sur le plan communal de développement (PCD) et réparti sur deux chapitres. Avec un taux d'avancement de plus de 40 %, les travaux ont été arrêtés en raison du manque de crédit, lui explique-t-on. Selon la fiche technique présentée par la mairie, ce projet nécessiterait une cagnotte supplémentaire de 76 millions de dinars pour sa concrétisation. M. Limani proposera aux autorités locales une reprise partielle avec la mise en place d'un financement mixte sur budget de la wilaya et de la commune. «Nous allons relancer le projet par lot. Chaque opération sera réalisée par une subvention mixte de la commune et de la wilaya. Cela va prendre beaucoup de temps, mais je dirai que c'est la seule option possible, vu le contexte économique actuel», a-t-il estimé. Après avoir effectué une tournée auprès des services de l'APC, le wali s'est rendu par la suite au village Tikboucht, sur les hauteurs de cette commune où il a supervisé le projet de réalisation d'un nouveau réservoir d'eau d'une capacité de 1000 m³. Selon le directeur des Ressources en eau, ce projet, dont l'objectif est de renforcer l'alimentation en eau potable du versant nord de cette commune, comporte aussi la réalisation d'une station de pompage. Le budget alloué à cette opération est de 1,5 millions de dinars pour un délai de 12 mois. De son côté, le maire de Haizer a indiqué qu' «au moins deux oppositions ont été levées, ce qui a retardé le lancement des travaux». Sur place le wali a insisté auprès de l'entreprise pour le renforcement des effectifs sur ce chantier et le respect des délais de réalisation. «Je constate que vous n'avez que cinq ouvriers, c'est très peu. Il faut renforcer vos effectifs pour pouvoir réaliser le projet à temps et il serait préférable que vous recrutiez les jeunes de cette région. Je reviendrais au mois de novembre pour vérifier l’état d’avancement de ce projet qui est très important pour la région», a-t-il avancé.

Limani irrité par la cadence de réalisation des logements

De retour au chef-lieu de la commune, le wali a visité le chantier des 40 logements de type AADL. Le taux d'avancement des travaux n'est qu’à 5% alors que les délais de réalisation sont à 26 mois. M. Limani a insisté pour la réduction de ce délai qu'il jugera excessif. «26 mois pour 40 logements ? Ce n'est pas normal ! Je vous accorde un délai jusqu'au mois de juillet 2018, à partir de cette date on commencera à attribuer ces logements. Renforcez vos effectifs et vos moyens, vous êtes au centre-ville et vous ne manquez de rien !» a-t-il déclaré à l'égard du représentant de l'entreprise. M. Limani visitera également le chantier de réalisation des 50 logements de type LPL, où il a insisté pour l'accélération des travaux en vu de l'attribution de ces logements. «À partir du mois de novembre prochain, j'aviserais le chef de la daïra pour commencer la confection de la liste, il faut à tout prix distribuer ces logements avant la fin de l'année et avec toutes les commodités», a-t-il affirmé. Le dernier point inscrit dans la commune de Haizer, était celui du projet de réalisation d'un pont enjambant la RN30 à la sortie sud du chef-lieu. Cet ouvrage qui s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation de la RN30 entre Bouira et Tizi-Ouzou, a connu un léger retard en raison d'une opposition formulée par une famille propriétaire du terrain. Les travaux n'ont repris qu'au début du mois de juillet et le projet sera livré le 30 septembre prochain, selon le maitre de l'ouvrage. Au niveau de la commune voisine de Taghzout, le wali visitera en premier lieu la zone locale d'activité. Créée en 1997, cette zone regroupe 20 lots industriels, dont 5 sont occupés et opérationnels, 7 projets sont en cours de lancement et 8 autres sont à l'arrêt. Les projets opérationnels ont créé plus de 100 postes d'emplois pour la population locale. Le wali, pour sa part, a insisté auprès des responsables de l'Agence foncière pour l'accélération des démarches pour la récupération des lots non exploités. «Il faut récupérer ces assiettes dans les meilleurs délais possibles. Beaucoup d'investisseurs sont intéressés et nous devons les prendre en charge, ici, dans cette zone, pour l'intérêt de la région et de la wilaya globalement», a-t-il déclaré. Au chef-lieu de la commune, le wali visitera le projet de réalisation des 150 logements sociaux avec un budget de 113 millions de dinars. Selon le maire de cette localité, la liste des bénéficiaires des 150 logements a déjà été affichée, mais les travaux n'ont pas été achevés. Un retard dû, selon l'entreprise, à un arrêt technique de 8 mois. On a affirmé que les travaux ont été relancés et le projet sera livré prochainement. M. Limani accordera un délai de trois mois à l'entreprise. «Les bénéficiaires doivent occuper leurs appartements d'ici la fin de l'année. Vous êtes à plus de 70 % et vous n'avez aucun problème financier, vous n'aurez aucune excuse», a-t-il martelé. M. Limani a aussi suggéré la réservation d'une assiette de terrain à proximité du site pour la réalisation d'une école primaire. Le premier magistrat de la wilaya s'est rendu par la suite au chantier des 50 logements de type LSP, où il a été accueilli par un groupe de souscripteurs de ce projet. Ces derniers, qui se sont entretenus avec lui, ont dénoncé la défaillance du prometteur en charge du projet. Selon eux, les logements ont été remis depuis 2007, mais sans aménagement, sans raccordement aux réseaux d'eau, de gaz, d'électricité ou encore de l'assainissement. Ils ont aussi ajouté que les appartements n'ont pas été achevés à 100 % et ce sont les souscripteurs qui se sont occupés de ces finitions avec leurs propres moyens. M. Limani, qui a pris connaissance de la situation, a demandé à ces souscripteurs de déposer une plainte judiciaire pour régler ce problème.

