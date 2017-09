Expositions des œuvres des détenus

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Les réalisations artistiques des détenus des établissements pénitentiaires de Tizi-Ouzou, El Harrach, Annaba, Bouira et Béjaïa ont été exposées, hier, au grand public, dans le hall de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Il s’agit, entre autres, de sculptures sur bois, aluminium, des tableaux de peinture, de la couture… Plusieurs autres activités culturelles et scientifiques ont été misent en exergue, notamment la revue confectionnée par les détenus. «L’événement est une occasion pour les citoyens de découvrir ce qui se passe dans ces structures et les différentes activités et métiers qui y sont pratiqués», a déclaré le procureur général près la cour de Tizi-Ouzou, Mohamed Lazizi, avant d’ajouter : «C’est aussi le reflet des efforts de l’État algérien et les moyens mis en place par la direction générale des établissements pénitentiaires pour promouvoir la créativité et le sens artistique des détenus et la formation au sein de ces établissements». En outre, l’objectif assigné à cette exposition, selon la même source, est d’humaniser les prisons et préparer les détenus à l’après-prison avec une bonne réinsertion sociale.

K. H.