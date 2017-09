La confection des listes à l’ordre du jour

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Le parti à fort ancrage dans la wilaya de Béjaïa, le FFS en l’occurrence, compte se présenter dans les 52 communes, malgré l’absence de structures dans deux d’entre elles, fera savoir Mabrouk Azibi, chargé de communication de la fédération. Il insistera sur le fait que «l’objectif d’être présents dans toutes les commues a été atteint, il reste celui, primordial par ailleurs, d’être majoritaires à l’APW et aux APC». «Il y aura une liste pour tenter de s’emparer de l’APW laquelle est en phase de conception au niveau de la commission nationale et elle sera dévoilée d’ici deux à trois jours», dira encore notre interlocuteur. Malgré les cachoteries de notre interlocuteur, nous croyons savoir que la liste sera drivée par le maire d’Akfadou. Pour ce qui et des listes aux communales, au niveau du FFS, elles sont en phase finale, c'est-à-dire en phase d’adoption par les membres des assemblées générales qui auront à le faire à bulletins secrets en présence d’un membre du bureau fédéral qui supervisera l’opération. Pour ce qui est du RCD, un membre du conseil de wilaya nous confiera que personne ne sait dans combien de communes la parti se présentera car il y a des mésententes presque partout. Par contre, la liste à l’APW serait déjà ficelée et sera menée par maitre Benyoub, membre de l’APW actuelle. Les brouilles dont a parlé notre interlocuteur sont confirmées au niveau de la localité d’Aokas, par exemple, où on parle de complément de la liste du RCD par des éléments du MPA faisant perdre à ce dernier la possibilité de se présenter, alors qu’une liste était en préparation et même en phase finale de conception. Approché, le fédéral du MPA, Yacine Yahiaoui, niera cette information en soulignant le fait que celui qui a mené des négociations avec le RCD n’est pas militant du parti, donc non habilité à le faire. Le premier responsable du parti d’Amara Benyounès à Béjaïa confirmera la préparation d’une liste avec l’intégration de militants du mouvement associatif à Aokas. Concernant l’APW, Yacine Yahiaoui dira avoir reçu une centaine de dossiers de candidatures qui sont à l’étude actuellement et que la liste définitive à présenter à l’APW sera portée à la connaissance de la population le week-end prochain. Au RND, le député Kamel Bouchoucha, premier secrétaire de wilaya, est confiant. Son parti sera présent dans les 52 communes dont les listes sont prêtes hormis deux d’entre elles qui sont en phase de complément de dossiers. Pour l’APW, il y a eu, selon le premier responsable de la formation d’Ouyahia, plus de 150 dossiers de candidatures. Pour celle-ci ainsi que pour la liste à l’APC du chef-lieu, le positionnement se fera le dernier week-end de la période de dépôt de candidatures, soit vendredi prochain. Pour le responsable du parti socialiste des travailleurs (PST), Kamel Aissat, sa formation présentera une liste à l’APW et ce sera à l’assemblée générale de la construire et de décider qui la mènera. Concernant les APC, le PST sera présent dans deux communes, Barbacha et Adekar, en tant que parti alors qu’il participera aux côtés du mouvement associatif dans des listes dites indépendantes dans les communes d’Aokas et Chemini. Notre interlocuteur dira : «Une fois élus, nous ne changerons rien à la vie des citoyens, mais on va occuper l’espace pour construire l’avenir. On se projette dans l’après élections». Quant au FLN, nous avons beau tenter de prendre attache avec le premier responsable du parti d’Ould Abbes à Béjaïa, l’actuel maire du chef-lieu, mais nos tentatives furent vaines. Il semblerait néanmoins que, malgré son opposition, la liste de son parti sera menée par le néo-dissident du FFS, l’actuel président de l’APW, Ali Rabahi.

A Gana.