... Et Salah Eddine Taleb celle de l’APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Lors de la réunion des militants et de la commission des choix de candidatures de la section FFS de Tizi Ouzou, avant-hier, au siège de la fédération, la liste proposée par la commission a été adopté par 36 voix pour et 7 contre et 1 abstention. La tête de la liste est, ainsi, confiée à Salah Eddine Taleb, un cadre à la Sécurité sociale, âgé de 47 ans et père de deux filles. Sallah Eddine Taleb, que nous avons rencontré en fin de réunion, dira à chaud : «Je remercie l’ensemble des militants qui m’ont apporté leur soutien. Nous ferons de notre mieux pour récupérer l’APC de Tizi-Ouzou afin d’être au service du citoyen, à travers une bonne gouvernance et un programme ambitieux qui permettra à la commune de sortir la tête de l’eau». Rappelons qu’à Tizi N’Tléta, une commune au sud de Tizi-Ouzou, c’est Taleb Djilali qui conduira la liste du FFS. A Ouadhias, c’est l’actuel maire Akir Youcef qui est pressenti à sa propre succession. A Ait Bouadou, c’est également l’actuel maire Mouloudj Mouloud qui tentera de briguer un troisième mandat de suite.

H. T.