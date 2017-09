Les pertes évaluées à plus de 241 millions de dinars

Par DDK | Il ya 42 minutes | 62 lecture(s)

La commission de wilaya élargie, en charge de l’étude des dossiers d’indemnisation des sinistrés des derniers feux de forêts, a évalué la facture des pertes à plus de 241 millions de dinars. 2 261 citoyens ont été touchés, indique-t-on. Il a été enregistré, hélas, la perte d’une vie humaine dans la commune d’Aït Yahia Moussa et 17 blessés dans les communes d’Ifigha, Draâ El-Mizan, Aït Yahia Moussa, Larbâa Nath Irathen, Mekla et Iflissen. 79 habitations privées et plus de 21 biens entre étables, hangars et autres ont été totalement ou partiellement endommagés. 125 meubles privés ont également été détruits par les feux. Les pertes en arboriculture sont estimées à 90 635 oliviers et 34 458 autres arbres fruitiers calcinés par les flammes. 40 hectares de céréaliculture sont partis en fumée. Les bêtes d’élevage n’ont pas été épargnées, puisque 2 bovins, 31 ovins, 18 caprins, 27 330 volailles, 2 208 ruches pleines et 394 ruches vides ont été décimées.

H. T.