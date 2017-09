Le budget 2018 dévoilé

Par DDK | Il ya 41 minutes | 75 lecture(s)

La dernière session de l’APW de Tizi-Ouzou s’ouvre aujourd’hui à l’hémicycle Rabah Aissat. à l’ordre du jour, l’adoption du budget primitif 2018.

Trois autres points sont aussi inscrits, il s’agit du bilan des rentrées scolaire, universitaire et de la formation professionnelle. Il est aussi question de la lecture du rapport de la commission de suivi des indemnisations des victimes des derniers incendies qui ont sinistré, en juillet dernier, plusieurs localités de la wilaya. Le budget prévisionnel de l’année 2018 est de plus de 194 milliards de centimes, en hausse de deux milliards de centimes en comparaison avec celui de 2017 qui était de 192 milliards. 176,3 milliards sont affectés à la section fonctionnement et les 18,3 milliards restants sont destinés à la section équipement. A signaler que, pour la première fois, le secteur des forêts a été subventionné à hauteur de 4 milliards de centimes pour l’acquisition du matériel d’intervention et de lutte contre les incendies. Des enseignements ont donc été tirés de la catastrophe de cet été. Toujours dans la section équipements, un milliard de centimes a été affecté à la réalisation d’un comptoir commercial pour les produits du terroir. Le montant de la subvention s’élève à 57,4 milliards de centimes. Le ramassage scolaire est soutenu à hauteur de 8 milliards et les frais de réparation et de réhabilitation des établissements scolaires sont financés avec 4,3 milliards de centimes. Les secteurs de la jeunesse, du sport et de la culture sont subventionnés par une enveloppe de 20 milliards de centimes. Le secteur social a été doté d’un montant de 17,6 milliards qui sera consacré aux couffins du Ramadhan, aux trousseaux scolaires et à l’acquisition de matériel orthopédique, ainsi qu’à la subvention des associations à caractère sociale. La contribution au développement économique est elle budgétisée par 5 millions de dinars. L’aide aux APC, entrant dans le chapitre 979, a été pourvue d’une somme de 6,6 milliards de centimes, soit moitié moins que ce qui a été alloué à ce chapitre dans le BP précédent. Hocine Taib