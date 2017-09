Le FFS face à des turbulences

Par DDK | Il ya 42 minutes | 130 lecture(s)

C’est demain soir que prendra fin le délai pour le dépôt des dossiers de candidatures aux élections locales du 23 novembre, les listes sont toutes préparées et adoptées, pourtant elles ne sont pas encore portées à la connaissance de la population. Toutefois, des bruits circulent ça et là sur d’éventuels noms composant celles-ci. Ayant mené une enquête au niveau des communes de l’Est de la wilaya de Béjaïa, nous avons pu avoir quelques noms des têtes de listes. À Kherrata, on avance le nom d’un ancien maire sous la bannière du FFS, Messouaf, choisi pour mener la liste de son parti. dans la même commune, le FLN aurait opté pour Mekheneche. Hamamine conduit également une liste indépendante dans la même commune. Pour la localité de Taskriout, Araoun, ancien maire FFS puis vice-président FLN, revient en tant que tête de liste du FLN mais il sera concurrencé par Bennacer du FLN, Filali en tant qu’indépendant et une liste du RCD. Darguina gérée, durant le mandat écoulé, par Khalef, le FFS a gardé la même personne pour driver la liste. Il aura à faire face à la liste que mènera Bektache, ancien député et ancien maire. À Melbou, Begah, l’ancien maire FFS durant le mandat 2002/2007, mènera la liste du parti et affrontera, selon des indiscrétions, Mouissi, un ancien officier supérieur de l’armée qui se présentera sous la bannière du RND laquelle liste serait constituée, majoritairement, de personnes assez “âgées et sages pour gérer la collectivité. La station balnéaire d’Aokas enregistre un nombre important de listes mais sans qu’elles ne soient officiellement confirmées. Mais, selon les avis des uns et des autres, la bataille sera rude entre la liste FFS menée par kaidi, et celle du RND menée par Touati, ainsi que la liste indépendante de Hamadi. Mais dans cette course, le FFS serait le moins loti pour esperer vaincre. Pour la localité voisine de Tizi N’Berber, selon les pronostics des uns et des autres, Mouhli, l’actuel maire sous la bannière du RND serait bien parti pour rempiler pour un nouveau mandat.

Slimane Hani démissionne !

Après la démission d’Ali Rabahi, président de l’APW, c’est au tour d’un autre élu de la même assemblée de quitter le bateau FFS. Il s’agit de l’enseignant chercheur à l’université de Béjaïa, Slimane Hani, qui a transmis à notre bureau de Béjaïa sa lettre de démission adressée au responsable fédéral du parti. Il entame sa missive par le rappel du mandat de cinq années qu’il vient de passer à l’APW sous la casquette du FFS, dont la politique d’aujourd’hui est désertée par la démocratie, soulignera-t-il. Il s’expliquera en déclarant que «c’est une politique stérile, d’apparence, de division et clanisme, de copinage et d’opportunisme au détriment du peuple et une politique d’ostracisme envers toutes les compétences ». Il reproche à la fédération d’avoir parachuté, avec la complicité du premier secrétaire de section de la localité, une personne qui n’est ni militante ni sympathisante pour mener la liste du parti aux communales à Smaoun. En insistant sur le fait que «le FFS d’aujourd’hui a dévié complètement la ligne politique originel tracée par feu Hocine Ait Ahmed». Selon certaines indiscrétions, le président de l’APW et son colistier qui viennent de remettre leur démission et rompre ainsi avec le FFS ne sont pas les seuls à avoir claquer la porte du parti, car si ces derniers l’ont fait en informant la presse, il y aurait d’autres qui l’ont fait discrètement comme cet autre élu à l’APW, issu de la commune de Timezrit, qui s’apprêterait à rejoindre la liste du FLN.

A. Gana