Saïd Derradj tête de la liste du FFS pour l’APW

Après plusieurs semaines de suspens et de tractations, la commission nationale des élections du FFS a finalement tranché, hier, concernant la liste de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira. Et c’est M. Saïd Derradj, ancien fédéral de Bouira et vice-président de l’APW sortante, qui a été choisi pour conduire la liste du plus vieux parti de l’opposition. M. Derradj sera suivi sur cette liste par Mme Souhila Aït Rached, membre du conseil fédéral du FFS à Bouira, de M. Saïd Millekchi, ancien président de la section du FFS d’Aghbalou et actuel membre du conseil national. M. Mougari Mohammed, adjoint au maire de Kadiria, et Menich Kamal ont été nommés respectivement troisième et quatrième de cette liste, alors que Laîfa Mejkane, ancien candidat au poste de premier secrétaire fédéral et président de la commission nationale de médiation, est placé en cinquième place. Reste à savoir si cette liste sera acceptée par les militants du parti à Bouira, surtout avec l’absence remarquée de beaucoup de cadres et d’anciens militants, à l’image de M. Laid Firad, ancien maire d’Ath-Rached, d’Aïssa Hocine, de la section de Chorfa, de Nordine Aït Yehyaten ancien adjoint maire de Bouira, d’Oukil Mohammed, ancien maire de Lakhdaria, et du Dr Hamid Chachoua.

