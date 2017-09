Détermination du gouvernement à remédier aux carences

Par DDK | Il ya 27 minutes | 46 lecture(s)

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a souligné la détermination de son gouvernement à remédier aux carences dans le système de l'Education nationale, et ce dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement. " La rentrée scolaire de cette année a enregistré des carences auxquelles il faut remédier ", a-t-il dit, en réponse aux députés de l'APN lors d'une séance plénière consacrée à l'adoption du plan du gouvernement. S'agissant des 5.000 autres cantines qui devaient être réceptionnées, il a imputé le retard accusé dans la réception de ces structures à la "situation financière difficile que traverse actuellement l'Algérie ". Il a affirmé que l'absence de la "basmala" dans un manuel scolaire qui était due à une erreur d'impression et ne constituait pas une question primordiale bien qu'elle en soit une pour les politiques. "Je suis convaincu que le premier souci des citoyens et des citoyennes reste la qualité de l'enseignement", a-t-il rétorqué tout en critiquant certaines attaques qui ont été jusqu'à viser la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, dans ses convictions religieuses. Concernant la lutte contre la corruption, M. Ouyahia a indiqué que ce fléau " n'a pas besoin de show mais nécessite de la persévérance et plus de transparence ". Et d'ajouter : " Le plan d'action du gouvernement vient promouvoir la transparence dans le cadre de la lutte contre la corruption ". Abordant la question de la décentralisation, le Premier ministre a exprimé le souci du gouvernement "de hisser les capacités et prérogatives de l'administration locale pour renforcer et consolider cette décentralisation". Dans le cadre de la promotion du tourisme, M. Ouyahia a appelé à un changement dans les mentalités et à un retour aux traditions touristiques qui caractérisaient l'Algérie lors des années précédentes. Il a par ailleurs réitéré la volonté du gouvernement à renforcer le dialogue avec la communauté algérienne à l'étranger, exprimant son souhait de voir cette communauté s'ériger en lobby afin de contribuer au développement socio-économique de l'Algérie.

S. S.