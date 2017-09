Quatre partis et une liste indépendante en lice

Par DDK | Il ya 26 minutes | 49 lecture(s)

À une journée de la date limite pour le dépôt des listes des candidats aux élections locales, les électeurs de la commune de Boghni commencent déjà à avoir échos de ceux qui aspirent à devenir maire. Ainsi, le premier parti à faire connaître son tête de liste c'est le FFS, dont les militants, à l'unanimité, ont opté pour Hamid Arbane, fonctionnaire à la BNA et en même temps premier secrétaire de section, pour relever le défi d'élire le maximum de candidats à l'Assemblée comptant 19 sièges. Du côté du RCD, la commission de choix du parti a tranché en faveur de la candidature de l'ex-président de l'APC, en l'occurrence Saïd Yahiatene qui, après avoir échoué en 2012 face au FFS, tentera de récupérer son fauteuil de président de l'APC. Face à ces deux rivaux, le candidat du parti des travailleurs, Belkacem Amroune, un vieux routier de la politique locale pour avoir participé trois fois de suite à l'exécutif sous le règne du FFS, du RCD et du FLN, a l'ambition cette fois-ci d'arriver à la fonction suprême de la commune. Quant au maire sortant, Ahmed Belhadj, après avoir été exclu du parti de feu Hocine Aït Ahmed, il n'aura pas la tâche facile pour préserver sa première place à l'APC en optant de conduire une liste indépendante. Concernant le FLN, les militants de la kasma de Boghni, comme en 2012, ont préféré mettre le jeune Zoheir Mameri, ancien militant du FFS et membre actif dans le mouvement associatif du village Ait Kouffi, à la tête de la liste. Il tentera de laver l'affront des dernières municipales, où le parti n'a obtenu aucun siège.

Ramdane L.