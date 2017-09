Les indépendants devancent tout le monde à la DRAG

Par DDK | Il ya 27 minutes | 53 lecture(s)

Les premiers à avoir déposé leur dossier à la Drag sont les indépendants. Ainsi, cette liste sera conduite par M. Mohamed Said Saidani, actuel vice-président à l'APC, un transfuge du FFS. " Cette liste porte les noms des candidats ayant fait partie de la liste indépendante conduite par M. Merzouk Haddadi (2012-2017) à l'exception de deux élus sortants qui n'ont pas émis leurs vœux de poursuivre cette œuvre que nous avions entamée en 2012. En tout cas, notre liste veut s'inscrire dans la continuité de la dynamique de la liste des indépendants sortants ", déclarera l'un des candidats. Le deuxième concurrent à avoir déposé sa liste est le RCD. En effet, la commission de choix des candidatures a reconduit à la tête M. Mammeri Ahmed, ayant déjà participé en tant que membre de l'exécutif actuel. Au FFS, c'est M. Hamid Amiar, un cadre à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, qui vient d'être choisi pour conduire le parti afin de reconquérir cette APC qu'il avait perdu en 20O7. Au FLN, où on apprend la démission d'un élu à l'APC, en la personne de M. Ali Hamoudi, ce serait peut-être M. Ali Amrani, qui voudrait revenir aux affaires, après deux mandats à la tête de l'exécutif communal, une fois en tant que vice-président à l’APC et actuellement élu du parti au sein de l'assemblée. Du côté du PT, on parle de deux militants actifs, en l'occurrence M. Youcef Berkani et M. Kaci Ramdane. On ne sait pas encore qui conduira le parti de Louiza Hanoune dans cette municipalité. Paraît-il, il y aurait une autre liste indépendante, mais apparemment, celle-ci ne fait pas grand bruit à Ain Zaouia d'autant plus que les indépendants doivent dépasser l'écueil de la collecte des signatures. Chose qui n'est pas du tout aisée quand on sait que le code communal exige que les signataires doivent se présenter afin de légaliser leurs signatures. Après la clôture du dépôt des listes, les partis et les indépendants auront un sursis de dix jours afin de pouvoir porter des rectificatifs après leur travail préliminaire. Cela étant, la course est déjà lancée et on n'attendra pas longtemps pour connaître officiellement les listes approuvées par l'administration.

A. O.