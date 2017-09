Que feront les candidats RPR ?

Par DDK | Il ya 26 minutes | 58 lecture(s)

Le bureau de wilaya du Rassemblement patriotique républicain (RPR) s’insurge contre la décision prise par son bureau national, à savoir sceller une alliance avec le TAJ, mené par Amar Ghoul. En effet, à une journée de la date buttoir du dépôt des listes électorales au niveau de la DRAG, le RPR de la wilaya de Tizi-Ouzou se retrouve dans une situation inattendue. Les directions des deux partis (TAJ et RPR), ont pris la décision, apparemment, sans se référer à sa base de consolider une alliance qu’ils ont appelé «alliance TAJ». Les militants du RPR de la wilaya de Tizi-Ouzou, à travers un communiqué, ont refusé cette alliance mais se sont révoltés notamment contre l’effacement du RPR sous l’appellation de cette dernière, notera son premier responsable de la wilaya, Rabah Annan. Le communiqué en question parle d’une «décision unilatérale prise par le bureau national du RPR de sceller une alliance TAJ, sans peser les conséquences fâcheuses que pourra engendrer une telle démarche politique au niveau de notre wilaya». Et d’ajouter : «Par devoir d’éthique envers nos électeurs et nos concitoyens en général, nous, bureau RPR de la wilaya de Tizi-Ouzou, affichons publiquement notre rejet catégorique et irréversible de cette alliance». Les concernés comptent organiser une conférence de presse aujourd’hui, pour donner plus amples précisions quant à leur participation aux prochaines échéances.

Kamela Haddoum.