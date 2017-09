31 dossiers de candidatures déposés !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 35 lecture(s)

À la veille de la clôture de l’opération de dépôt des dossiers de candidatures, seulement 31 dossiers ont été déposés au niveau de la DRAG, a-t-on appris auprès de son responsable, Hacène Laoufi. «Sur les 31 dossiers, il y a 20 RCD, 5 MPA, 2 RPR, 2 PT et 2 indépendants», a précisé Hacène Laoufi, précisant que le nombre de dossiers retirés est de 132 dossiers, dont 110 APC et 22 APW. Pour ce qui est du corps électoral de la wilaya, après sa révision exceptionnelle, dont l’opération a pris fin le 13 septembre dernier, il s’élève à 687 998, dont 22 324 nouveaux inscrits pour les prochaines échéances électorales du 23 novembre. À signaler que le bureau de wilaya RPR de Tizi-Ouzou a réagi, hier, suite à la décision unilatérale prise par le bureau national du Rassemblement patriotique républicain (RPR) de sceller une alliance avec quatre partis politiques, à qui ils ont donné la dénomination "Alliance TAJ", sans peser les conséquences fâcheuses que pourra engendrer une telle démarche politique au niveau de la wilaya. «Nous, bureau de wilaya du RPR, ne pouvant cautionner une telle décision irréfléchie, rejetons purement et simplement cette alliance», lit-on dans l’avis rendu public.

Nadia Rahab