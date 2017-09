De nouveau le malaise au FFS

Par DDK | Il ya 25 minutes | 76 lecture(s)

Dans une déclaration rendue publique hier, dont une copie nous a été remise, un membre du conseil national du FFS, M. Belkacem Saïd Mellikeche, a annoncé sa démission des structures du plus vieux parti de l’opposition.

M. Mellikeche, qui est aussi membre de la commission nationale des élections et secrétaire national pour la jeunesse du même parti, justifiera son acte de démission par la «dérive» de l’appareil du parti et son «éloignement» du projet politique authentique du FFS. Il a assuré, également, dans sa déclaration que «l’appareil FFS est submergé par des luttes personnelles et de clans». Le désormais ancien membre du conseil national du FFS a affirmé, également, le retrait de son dossier de la course aux prochaines élections locales dans la wilaya de Bouira : «Vu la situation générale du parti, de la dégradation des valeurs militantes entre les membres de son appareil et les luttes des clans qui y dominent, j’ai tenu à rendre public ma démission des instances du parti. Mon engagement reste, cependant, entier en faveur de la concrétisation authentique du FFS», lit-on dans cette déclaration, dont le signataire exclu tout rapport avec son exclusion de la liste électorale APW pour la wilaya de Bouira. «Ma démission n’a aucun rapport avec la confection des listes électorales. Au contraire, je resterais solidaire avec les listes des vrais militants du FFS et je m’opposerais aux listes imposées par les cercles de l’appareil du FFS, au détriment de nos valeureux militants», a-t-il expliqué. M. Mellikeche jettera un pavé dans la mare, en dénonçant les méthodes «anti-démocratiques» avec lesquelles seraient confectionnées les listes du FFS pour ces prochaines élections. Selon-lui, des intérêts personnels ont primé sur cette opération : «Je dénonce avec ma plus grande énergie ces méthodes qui ont effacé nos valeurs de lutte démocratique. Les intérêts personnels, familiales et de clans se sont manifestés. Ces groupes à l’intérieur de l’appareil se sont partagés les listes et les postes, ce qui engendrera notre défaite dans la majorité des assemblées, mais aussi la grogne et le départ en masse de nos militants sincères», a-t-il ajouté. M. Mellikeche n’a pas hésité vers la fin de sa déclaration, à dénoncer aussi «l’absence totale de communication et de transparence au sein du parti». Il n’a pas exclu de dénoncer d’autres révélations «encore plus graves» dans les prochaines jours.

Oussama Khitouche