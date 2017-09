Il y avait foule à la DRAG de Béjaïa

Par DDK | Il ya 45 minutes | 64 lecture(s)

C’est hier, à minuit, que le dernier délai de dépôt des dossiers de candidatures a expiré. Comme il est de coutume, de nombreux prétendants ont attendu le dernier jour pour tout faire. C’est ainsi que dans la journée d’hier, les locaux réservés par la direction de la réglementation et des affaires générales au retrait des formulaires et à l’enregistrement des candidatures paraissaient exigus, puisque ce sont tous les représentants des listes de postulants aux assemblées locales qui se sont présentés le même jour, comme s’ils s’étaient donnés le mot, pour déposer les dossiers et attendre leur vérification et approbation par les agents en charge de cette besogne. Fort heureusement, les services de la DRAG ont renforcé, en personnel, la cellule chargée de la préparation des élections. Voulant connaitre le nombre de dossiers déposés jusqu’en début d’après-midi, sachant que le délai courait jusqu’à minuit et que nombre de formations politiques allaient attendre les dernières heures pour le faire comme c’était le cas du Front de libération nationale. Nous avons tenté d’avoir des informations auprès du directeur de la réglementation et des affaires générales mais celui-ci prétextera des instructions du wali ne l’autorisant à communiquer qu’avec la radio locale. Selon certaines indiscrétions, il semblerait que pour les communes, le nombre de listes en compétition oscille entre 3 et 7, selon les communes ; Pour les 43 sièges de la wilaya, il y a près d’une vingtaine de listes qui y participeraient.

A. Gana